Nakon što su se Haš i supruga nagodili, trojica sada osuđena na ukupno 15 i pol godina zatvora

Ukupno 15 i pol godina zatvora. Toliko u zbiru iznose kazne trojcu koji je na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen za zloporabe droge, odnosno zbog krijumčarenja stotina kilograma kokaina u - bananama. Riječ je o postupku u kojem je prvooptuženi bio Mate Jerković Haš, koji je u srpnju lani priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Jerković se teretio da je s jednom još uvijek nepoznatom osobom organizirao skupinu u koja se bavila krijumčarenjem kokaina iz Ekvadora, koji je transferiran do luke Ploče. Dio zločinačke skupine bila je i Jerkovićeva supruga Sanja, koja je lani također priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om.

Za razliku od njih, Robert Gabrić, Andrea Merusi i Zoran Erjauc, inače carinik, odlučili su svoju sreću okušati na sudu pa im je na Županijskom sudu u Splitu neki dan izrečena nepravomoćna presuda. Gabrić je nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora, a prema riječima njegovog odvjetnika Frana Olujića, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 13.284 eura te mu je trajno oduzet Opel Combo. Merusi, državljanin Italije, koji u kaznionici u Glini izdržava kaznu od šest godina zatvora zbog droge, nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora te mora vratiti 525.000 eura protupravno stečene imovinske koristi. Erjauc je nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora. Oduzeto mu je i dva milijuna kuna i automobil Volvo, a još mora nadoknaditi 18.000 eura, jer je tijekom suđenja utvrđeno da je stekao protupravno stečenu imovinsku korist od 326.000 eura, pa je nakon onog što mu je do sada oduzeto preostalo da plati još tih 18.000 eura.

Prema optužnici, spomenuta trojica teretila su se da su bili dio zločinačke grupe koja je sudjelovala u krijumčarenju kokaina iz Ekvadora. USKOK je u optužnici naveo da su se s tim "poslom" bavili od listopada 2019. do kraja 2020. Svatko od njih imao je svoja zaduženja unutar zločinačkog udruženja, a kokain se nabavljao u Ekvadoru da bi se zatim brodskim kontejnerima krijumčario u Europu, skriven u bananama. Erjauc, koji je bio carinik, brinuo se da se određene kontejnere ne pregledava previše revno te da određeni kontejner dođe tamo gdje treba. Kada bi on javio gdje je kontejner, Jerković i Gabrić bi vadili drogu iz kontejnera na parkiralištu Osnovne kole Preko, nakon čega bi je Gabrić prevezao do stana u Metkoviću gdje je skladištena. Merusi je, prema optužnici bio jedan od kupaca, a njega se teretilo da je u najmanje dva navrata preuzeo 42, odnosno 21 kilogram kokaina, koje je potom prevozio u Italiju. U lipnju 2020. "pao" je dok je prevozio 21 kilogram kokaina, zbog čega je i osuđen na šest godina zatvora. Cijela grupa teretila se za preprodaju najmanje 102 kilograma kokaina, a USKOK je u optužnici navodio da su kilogram prodavali po najmanje 25.000 eura po kilogramu. Jerkovićeva "zarada", po USKOK-u, bila je najmanje dva milijuna eura, Merusijeva oko 525.000 eura, Gabrićeva 10.000 eura, a profitirao je i Erjauc kojem je za njegove "usluge" plaćeno 40.000 eura.

Prema sporazumu s USKOK-om Jerković je lani osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina i 10 mjeseci zatvora, te je morao platiti i sporednu novčanu kaznu od milijun i pol kuna. Osim toga oduzeta mu je i blokirana imovina vrijedna oko milijun eura. Njegova supruga Sanja Jerković osuđena je tri i pol godine zatvora i sporednu novčanu kaznu od 750.000 kuna, a ostala je i bez imovine vrijedne 3,4 milijuna kuna.

