Nakon otkrića tisuću dječjih grobova kod katoličkih internata, u Kanadi izgorjele četiri crkve

Ostaci 215 djece, neke stare tek tri godine, pronađeni su zakopani na mjestu nekadašnje škole za domorodačku djecu u Kanadi, otkriće koje je premijer Justin Trudeau krajem svibnja nazvao potresnim podsjetnikom na sramotno poglavlje u povijesti te zemlje.

BBC javlja kako su nakon takvih otkrića samo prošlog tjedna u zapadnoj Kanadi izgorjele četiri katoličke crkve. Jučer su tako u manje od sat vremena izgorjele dvije crkve u Britanskoj Kolumbiji, na području na kojem živi autohtono indijansko stanovništvo koje je, podsjetimo, prije nekoliko dana otkrilo novih 750 neimenovanih grobova na mjestu nekadašnjeg internata što je ponovo šokiralo Kanadu razotkrivši djelić kalvarije koju su prolazila djece autohtonog stanovništva u katoličkim školama za asimiliaciju.

Policija je objavila da su crkve potpuno uništene, dodavši kako požare smatra "sumnjivima". Prošlog ponedjeljka izgorjele su još dvije crkve u toj istoj provinciji.

"Zasad nema uhićenih ni optuženih, istraga i daje traje", rekao je policijski glasnogovornik Jason Boyda.

Podsjetimo, riječ je o učenicima škole Kamloops Indian Residential School u Britanskoj Kolumbiji, zatvorenoj 1978., a njihovi su ostaci pronađeni uz pomoć posebnog radara.

"Uspjeli smo potvrditi ono što je naša zajednica otprije znala", kazala je o otkriću čelnica domorodačke zajednice Rosanne Casimir. "U ovome trenutku, imamo više pitanja nego odgovora". Šestogodišnja istraga nad kanadskim sustavom rezidencijalnih škola, koji je nasilno odvajao domorodačku djecu od njihovih obitelji, utvrdila je 2015. godine kako je taj u međuvremenu ukinuti sustav predstavljao "kulturni genocid". U izvješću se dokumentira strašno fizičko nasilje, neuhranjenost i druga zvjerstva kojima su mnoga od 150 tisuća djece koja su pohađala te škole bila izložena. Škole su uglavnom vodile kršćanske crkve u ime državne vlasti, od 1840.-ih pa sve do 1990.-ih godina.

Izvješće je utvrdilo da je više od 4.100 djece umrlo za vrijeme boravka u rezidencijalnoj školi. Vjeruje se da 215 djece čiji su ostaci pronađeni zakopani ispod nekada najveće takve škole u Kanadi nisu dio te statistike, te da su njihove smrti ostale nezabilježene do ovoga otkrića. Trudeau je na Twritteru napisao kako mu ta vijest "slama srce – u bolnom podsjećanju na to mračno i sramotno poglavlje u povijesti naše zemlje". Godine 2008. kanadska se vlada službeno ispričala zbog tog sustava. Domorodačka zajednica priopćila je kako do sredine lipnja očekuje preliminarne rezultate istrage.