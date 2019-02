Nakon godine dana "braka" odlučila se rastati od duha

Da u braku ne cvjetaju ruže pokazuje i bizaran primjer Irkinje Amande Teague. Ona se, naime, prošle godine udala za tristogodišnjeg duha kojeg je nazivala Jack.

Ona ga nikad nije doživljavala kao duha. Neobično vjenčanje dogodilo se na privatnosti broda, a zakonitost je potvrdio šamanski svećenik. Ipak, ni takve ceremonije nisu spriječile Amandu da shvati da Jack nije u redu.

- Mislim da je vrijeme da svako sazna da je moj brak gotov. Sve ću vam objasniti kada za to dođe vrijeme, ali sve što ću vam trenutno reći jest da trebate biti vrlo oprezni kada se bavite duhovnošću, to je nešto u vezi s čim ne smijete zabrljati - rekla je majka petero djece.

Njihov prvi susret odvio se prije 5 godina kada se on pojavio pokraj nje dok je ležala u krevetu.

I ended my marriage, Jack was not who he led me to believe, he used me as an energy source & is a negative attachment that is refusing to leave. It has serious implications on my physical health I am looking into ways to dissolve the union legally/spiritually possibly by exorcism