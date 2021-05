Nakon dvije godine otvorio 'lažni' ormarić pa se šokirao: 'Izgubio sam dane života...'

Muškarac iz Londona šokirao se nakon što je shvatio da u stanu, u kojem živi već dvije godine, ima perilicu posuđa.

Tom Hale podijelio je na Twitteru svoj urnebesni gaf te napisao: "U šoku sam. Živim u stanu već dvije godine i tek sam danas otkrio da imam perilicu posuđa. Mislio sam da je to lažni ormarić. Izgubio sam dane života na pranje".

Objavio je fotografiju zatvorenog ormarića, ali i otvorenog, odnosno perilice posuđa koju je već napunio tanjurima i drugim posuđem.

I am in shock. Lived in this flat for 2 years and only just discovered TODAY it has a dishwasher. I thought it was a fake cupboard 🙃🙃🙃 I've wasted days of my life washing up🙃🙃🙃 pic.twitter.com/uiA0tyb7hZ