Nakon 30 uspješnih godina TIS Grupa se predstavlja domaćoj javnosti

Prezentacijom na uvijek interesantnom mjestu, Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu i to u tamošnjem Teslinom kabinetu, TIS Grupa predstavila je svoj rad i rezultate, ne samo posljednjih nekoliko nego već 30 godina koliko ova tvrtka postoji. Pravilno bi bilo reći kako se radi o predstavljanju ove tvrtke domaćoj javnosti obzirom da se o TIS Grupi malo zna, pa je ovo upoznavanje i bilo pod egidom 'jedna od najbolje čuvanih tajni IT industrije', a tvrtka posluje osim u Hrvatskoj i u Sloveniji i u Velikoj Britaniji. I natječe se u vrlo kompetitivnom B2B sektoru financijske tehnologije. Konkretno, tehnološka podrška prelaska na euro rad je TIS Grupe podrazumijevajući tu osiguranje novčanih tokova i kompatibilnosti sustava između banaka, primjerice. I to je samo jedno od niza rješenja koje TIS Grupa radi za bankarski sustav. Riječ je tu i o instant plaćanjima, međubankarskim transakcijama, nacionalnom klirinškom sustavu, praktično svakom kanalu kroz koji putuje naš novac.

- Nama uvođenje eura nije bio nepoznat teritorij jer smo imali golemo iskustvo iz uvođenja eura i u najveće slovenske banke. U Hrvatskoj smo na uvođenju eura radili za 4 od 5 najvećih domaćih banaka, a već sama činjenica što su njihovi sustavi nesmetano funkcionirali praktički od samih početaka je dovoljna potvrda kvalitete našega rada. Osim za banke, koje su tradicionalno naši najveći klijenti i partneri, na euro smo prilagodili i vlastite proizvode za SEPA platne instrumente. U nizu različitih projekta koje smo protekle godine razvijali za financijsku industriju, ipak bih možda posebno istaknuo projekte na nacionalnim klirinškim sustavima u Fini, koje smo ujedno u suradnji s Finom i izgradili, rekao je Dženan Lojo, direktor TIS Grupe. Na prezentaciji, međutim, upoznali smo i još nekoliko vrlo zanimljivih projekata ove tvrtke koja je krenula kao mali obiteljski biznis.

- Premda se precizni konačni rezultati još uvijek zbrajaju, simulacija pokazuje rast prihoda od skoro 30 posto uz udvostručenje dobiti u odnosu na godinu ranije. Trend rasta bilježimo već niz godina zaredom, što je dovelo do toga da smo samo prošle godine broj svojih zaposlenika povećali za čak 20 posto, rekao je Dženan Lojo, direktor TIS Grupe te istaknuo kako se TIS Grupa od domaćeg IT prosjeka razlikuje i po činjenici što zapošljava gotovo 40 posto žena.

- Iznimno smo ponosni na to što otprilike 40 posto svih zaposlenika u našoj firmi otpada na žene. Prema europskim statistikama, EU prosjek žena zaposlenih u IT industriji iznosi 17%, dok je u Hrvatskoj i znatno niži – u prosječnoj domaćoj IT tvrtki radi samo 13 posto žena, kazao je Lojo. Sljedeći je iskorak logičan i u smjeru je u kojem IT industrija danas ide, a to je umjetna inteligencija. Predstavljen je projekt SENDD, System for Early Neurological Deviation Detection, sustav za rano otkrivanje neurorazvojnih odstupanja koji TIS Grupa radi u suradnji s Poliklinikom Sabol.

- Radi se o tome da roditeljima daje informaciju postoje li neurorazvojna odstupanja kod djeteta u dobi od 2 do 3 mjeseca nakon čega liječnik daje informaciju o sljedećim koracima. Predviđanja su da će taj pregled u budućnosti biti rutinski, kao što je primjerice pregled kukova. Trenutno to nije moguće jer je pregled bez upotrebe ovakvog rješenja dugotrajan i podložan mnogim subjektivnim parametrima. Dijagnostika ove vrste posebno je bitna u slučaju problematične trudnoće ili teškog poroda. Tada ovakav pregled daje informaciju koja roditelje rješava neugodne neizvjesnosti, a dijagnosticirana neuro odstupanja moguće je u brojnim slučajevima značajno ispravitim, kazao je Dženan Lojo.

Sustav je besplatan i preporuka je roditeljima koristiti ga te će se nuditi i u drugim zemljama gdje radi TIS Grupa, svako dijete koje 'prođe' kroz aplikaciju nadograđuje je za još jedan korak odnosno postaje točnija.

Mnoge će ljubitelje vina vjerojatno zaniteresirati još jedan projekt u kojem se koristi umjetna inteligencija a razvija se u suradnji s vinarijom Kutjevo te bi mogao donijeti novitete u vinogradarstvo.

- Naš AI team ove je godine isporučio još jedan uzbudljiv POC projekt za vinariju Kutjevo u suradnji s tvrtkom Alti Agro iz Zagreba, osječkom Orquom i Hrvatskim Telekomom. Pojednostavljeno, primjenom umjetne inteligencije pomažemo Kutjevu u proizvodnji boljeg grožđa što ima za direktnu posljedicu i bolje vino te ujedno pomaže i optimalnom poslovanju vinarije, rekao je direktor TIS Grupe. Uobičajeno je da se u kontekstu IT kompanija govori i o kadrovima, i ovdje su mogućnosti odgovarajuće imidžu industrije.

- Davanje prilika mladima koji su gladni uspjeha se uvijek iznova pokazuje najboljim generatorom uspjeha za čitavu kompaniju. Budući da nam je iznimno stalo do naših ljudi, u TIS Grupi pozorno osluškujemo njihove želje i potrebe te im redovito izlazimo u susret te postojeću lepezu benefita, bonusa i mogućnosti kontinuirano nadopunjujemo traženim novostima. Iznimno nam je drago što naši zaposlenici, njih više od 120, prepoznaje uloženi napor te ga iz godine u godinu honorira visokim ocjenama u anketi o zadovoljstvu zaposlenika, rekao je Dženan Lojo.