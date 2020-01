'Najveći dug nastao je  zbog presude  u korist  HČSP-a koji je  stvorila bivša predsjednica Ruža Tomašić'

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević bit će prva politička stranka u Hrvatskoj koja će završiti u stečaju. Računi stranke već su mjesecima u blokadi, a nagomilani dug gotovo je milijun kuna. Bivši stranački kolege prstom upiru u Peru Ćorića, koji je u vrijeme nagomilanih dugova bio glavni tajnik bez čijeg izričitog naloga računi nisu mogli biti zaprimljeni u stranačkom knjigovodstvu. Peru Ćorića upitali smo odakle se stvorio toliki dug i kolika je njegova odgovornost u svemu tome?

– Već dvije godine nemam uvida u financijsko stanje, a i dok sam bio glavni tajnik, imao sam Statutom propisane široke ovlasti, ali su se one odnosile na političke i organizacijske. Ne znam o kojem je dugu riječ, ali znam da najveći dug dolazi zbog sudske presude u korist HČSP-a koji je stvorila, kreirala i više godina tim predmetom pokvareno manipulirala bivša predsjednica stranke Ruža Tomašić – kazao je za Večernji list Pero Ćorić napominjući kako je samovoljno po priznanju Ruža Tomašić obećala HČSP-u nakon parlamentarnih izbora 2011. godine dio mandata i dio prihoda od njega.

Uhljebljenje u Parlament EU

– Na stranačkim sjednicama uvijek se od toga ograđivala i samovoljno je uz potporu ovlaštene osobe za financije Denisa Bevande u tu svrhu više desetaka tisuća kuna prebacila na račun HČSP-a te im na taj način dala argumente da dobiju ovu sudsku presudu. Osobno je bivšem predsjedniku HČSP-a Josipu Miljku nosila naše stranačke zapisnike kako bi mogli podići tužbu te na taj način smišljeno nanijeti štetu svojoj tadašnjoj, a poslije bivšoj stranci. Nakon njezina uhljebljenja u Europarlament do kojega je došla na temelju mojih pregovaračkih sposobnosti Ruža Tomašić, Denis Bevanda i Mate Mijić (današnji glasnogovornik Miroslava Škore) s nekoliko suradnika baštine sva financijska sredstva koja je taj mandat donosio. Protiv navedenih podigli smo nekoliko kaznenih prijava jer su utrošili više stotina tisuća kuna stranačkog novca, protupropisno i netransparentno. Iskaze sam i osobno dao više puta u policiji vezano uz tu kaznenu prijavu, ali nemam informaciju gdje je sve stalo – govori Ćorić pokazujući nam jednu od presuda koju su “dobili i platili u iznosu od 50.000,00 kuna zato što je Ruža Tomašić protupropisno primala priloge u iznosu od 44.158,00 kuna”.

– Takvih i sličnih kazni koje smo dobivali zbog šlampavog i aljkavog financijskog vođenja Denisa Bevande bilo je svakodnevno. Spomenut ću samo kaznu koju smo dobili u visini od 40.000,00 kuna za nepravodobno podnošenje financijskog izvješća nakon izbora u Općini Velika Ludina. Ovdje se navodi i velik broj kazni koje stranku terete zbog neprovođenja Zakona o ravnopravnosti spolova. Jedan od takvih zadnjih primjera su izbori u Općini Ražanac. Tamo smo imali i načelnika, a Vladimir Kovačević (danas prebjeg kod Brune Esih) tada se zaklinjao da će osobno platiti nastali gubitak od 20.000,00 kuna. Iz ovog malog dijela evidentno je kako se mogao nagomilati toliki dug. Odlaskom Ruže Tomašić i drugih organizirali smo veličanstveni Sabor u Zadru s 1300 izaslanika, a nakon parlamentarnih izbora u Hypo centru u Zagrebu opet Sabor stranke s 1700 izaslanika. Oba su nas koštala gotovo 800.000,00 kuna, a padom Vlade i gubitkom velikih prihoda teško su se pokrivali nastali troškovi – kazao je Ćorić objašnjavajući kako je osnovao stranku.

– Kao glavni tajnik stranku sam osnovao 2009. godine u Bapskoj, ne slučajno, četiri kilometra od moje rodne kuće, a Ruža Tomašić, Ivan Tepeš i svi drugi viši i manji dužnosnici uvijek su bili moj odabir. Moj autokratski način vođenja stranke, politički i operativno, nije sporan, ali je uvijek polučio izvanredne rezultate. Sve Sabore stranke sam otvarao, zatvarao i predlagao vodstvo, ali nikada nisam bio kandidat za ovlaštenu osobu ili osobu koja će voditi financije. Moj autoritet urodio je stvaranjem najsnažnije pravaške stranke te smo kroz Domoljubnu koaliciju iznjedrili nekoliko političkih pobjeda, od dvaju europskih izbora do pobjede nad Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem koje smo dobili kao izazivači. Sve političke borbe i ratovi u povijesti počinjali su iz dva razloga, radi žena ili novca. Danas je malen broj onih na vlasti koji uvažavaju žene tako da su se sve političke borbe vodile i vode isključivo radi novca. Političare dijelim na sljedbenike i vođe. Mogu danas negirati, ali i Ruža Tomašić i Ivan Tepeš i svi drugi bili su dobri sljedbenici Pere Ćorića dok nisu osjetili snagu i moć novca. Moram negirati vašu prvu konstataciju da smo prva politička stranka u Hrvatskoj koja će bankrotirati jer su mnoge stranke već završile u stečaju te izbrisane iz registra političkih stranaka. Osobno ne bih želio da HSP AS bude izbrisan jer ga smatram svojim političkim uspjehom, ime, logo i sve drugo mojih je ruku djelo. Današnji predsjednik Hrvoje Niče najmanje je kriv od gore navedenih dužnosnika, a polako i sam uviđa iz kojeg smjera pušu i puhali su loši vjetrovi. Dovoljno je pogledati njegovu zadnju objavu na Facebook-profilu od 21. 1. 2020. – govori Ćorić odgovarajući na optužbe kako je upravo on osobno prisvojio stranačke umjetnine.

Samo 9000 kn putnih naloga

– Da nije tužna, bila bi smiješna priča o prisvajanju umjetnina. Netko je takvu neistinu gurnuo u medije i ona je ostala u zraku, a ovo je prigoda da je demantiram. Jer dogodilo se baš suprotno. Moj pokojni brat Stipo Ćorić bio je jedan od utemeljitelja stranke, a njegovom osobnom donacijom Zagrebački ured u Čulinečkoj plaćen je gotovo dvije godine unaprijed, kupljen je namještaj po mjeri, uvedena je telefonska linija, prostorije okrečene, stavljeni tepisi i sve potrebno. Kao jedan od najvećih donatora sudjelovao je u akciji prikupljanja sredstava i gradnje spomenika dr. Ante Starčevića u Osijeku što je lako provjerljivo. Na završnoj donatorskoj večeri kupio je dvije glinene replike Starčevića u visini 20 cm. Za njih je platio 40.000,00 kuna u vidu donacije. Kipići su bili pohranjeni u stranci, a jedan je bio oštećen. Budući da sam sentimentalno vezan za te kipiće, rekao sam da ću ga odnijeti da ga netko „popravi“, što je i učinjeno i on se nalazi kod mene, a za drugi se nadam da je očuvan jer je ostao u stranci. Također je iz svoje osobne zbirke donio poprsje Ante Starčevića i rekao da može biti u stranci, ali nikad nije rekao da ga poklanja. To je poprsje još uvijek u stranci i ja ću biti prinuđen zatražiti njegov povrat jer ni ono nema umjetničku vrijednost, nego samo sentimentalnu za mene i za njegove prijatelje. Toliko o fantomskim umjetninama – naglasio je Ćorić kojeg smo upitali i za sporne putne naloge jer se, kako mediji prenose, u zapisniku iz Porezne uprave Ministarstva financija o poreznom nadzoru poslovanja Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević navodi da je, koristeći službeni stranački automobil Audi A6, “gotovo svakodnevno prelazio velike udaljenosti između gradova u Hrvatskoj” (najčešća relacija Šarengrad – Zagreb, Zagreb – Šarengrad; u evidenciji navedena kilometraža od 670 kilometara)?

– Epilog fantomskih putnih naloga je posebna priča. Službeni automobil uvijek sam koristio ja uz važeće stranačke odluke. Državnoj reviziji u Krapini dostavljene su uredne knjižice evidencije svih vožnji za period 2014., 2015., 2016. i 2017. dok ja nisam prekinuo suradnju s njima. Revizije svih tih godina bile su uvjetne, ali pozitivne. Sve nepravilnosti na koje su nam ukazivali bile su uglavnom uvažene i otklonjene. Kazna koju nam je Ministarstvo financija propisalo na temelju anonimnih prijava „bivših i nezadovoljnih“ kolega odnosile su se na jedan dio tih putnih naloga, ali ne iz razloga da su bili lažni ili fiktivni, nego iz razloga da smo trebali voditi kilometarsku evidenciju po HAK-ovoj karti, a ne po Googleovoj mapi. Na isti propust Državna revizija nije nas nikad upozorila – govori Ćorić, osvrćući se na optužbe da je samo u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2016., za putne troškove HSP AS isplatio 165.438,33 kune a da je najveći dio tog novca isplaćen upravo njemu, čak 123 putna naloga, od 156 koliko ih je bilo u tih devet mjeseci.

– To je još jedna od brojnih neistina, a prema mojoj evidenciji i po evidenciji Ministarstva financija, u tom periodu imao sam samo 9000,00 kuna putnih naloga što se lako provjeri – istaknuo je Ćorić kojeg smo upitali i, s obzirom na to da je više puta na sjednicama Predsjedništva stranke rekao kako se dio novca iz stranačke blagajne, uglavnom fiktivnim putnim nalozima koristi za plaćanje pojedinih novinara, o kojim je novinarima zapravo riječ?

– Gore sam navodio naše Sabore stranke, a svi oni imali su svoje medijske pokrovitelje, glazbene zvijezde, voditelje i slično. Primjerice, Sabor održan 2016. u Zagrebu medijski nam je pokrivao Velimir Bujanec i njegova emisija „Bujica“ gdje je cijeli Sabor bio puštan u eter u cijelosti ili u dijelovima. Sve je bilo pokriveno važećim ugovorima i transparentno plaćeno. Priča o fiktivnim putnim nalozima ne drži vodu jer smo imali i niz ugovora s medijskim kućama koje su nas pratile. Jedini sporni ugovor bio je s Antom Gugom koji je potpisao ugovor s Ivanom Tepešom, ali iz tog ugovora nije izvršio ništa što je trebao i mi smo mu to odbili platiti. Poslije je sudskim putem zatražio i dobio izdašna financijska sredstva na osnovu tog ugovora, a Ivan Tepeš je na sudu svjedočio da ga je Anto Gugo savjetovao svakodnevno, ali „usmeno“, govori Ćorić kojeg smo upitali za navode kako su za vrijeme sjednice Predsjedništva na Kupresu određeni pojedinci koji su dužili stranačke mobitele nabili roaming od 11.500 kuna. Zašto se jednostavno nisu priključili na Wi-Fi, pa svaki hotel ga ima?

– Kada je stranka bila na vrhuncu, brojni su dužnosnici imali stranačke mobitele i brojeve koji su bili umreženi radi lakše komunikacije. Njihov broj se povećavao ili smanjivao u skladu s mogućnostima. O tako velikom iznosu nemam informaciju, a svakako to nisam bio ja – objasnio je Ćorić osvrčući se i na svoje izbacivanje iz stranke.

– Smiješno je uopće reći da je netko mene izbacio iz stranke. Nisam formalist, ali legalist svakako jesam jer sva događanja oko toga nisu statutarno utemeljena, ali to su neka prošla vremena. Moja vizija daljnjeg okupljanja desnice tada nije više podrazumijevala pravaški predznak, a tadašnjem vodstvu bilo je teško prihvatiti neku novu opciju u koju nisu bili sigurni kako bi političku rolu uopće imali. Okupljanje domoljuba u praksi smo pokazali kad smo to učinili s Tomislavom Karamarkom, a političko okupljanje na platformi DESNO s Antom Đapićem i ostalim istomišljenicima tek dolazi. Ono svakako podrazumijeva okupljanje po horizontali, a ne po vertikali. Samo okupljanje, njegov model i brzinu prilagodit ćemo vremenu nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Kvaziokupljanje konzervativaca – suverenista oko tamburaša i “kirbajaša” osuđeno je u startu na propast – uvjeren je Pero Ćorić.