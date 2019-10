Najveća dražba u Hrvatskoj: Prestižna djela plaćali desetke tisuća kuna

Poviši muškarac u crnoj kožnatoj jakni, nešto duže, prosijede kose tek je jednom ove subote u paviljonu 7a Zagrebačkog velesajma nakratko zastao za vrijeme rovovskog nadmetanja s protivnikom kojeg bi najlakše bilo opisati kao “gospodina srednjih godina u elegantnom sivom odijelu”.

Kolekcija 21. stoljeća

– Sada nam na red dolaze “Suveniri” Marka Tadića, riječ je o kombiniranoj tehnici na drvu koja prikazuje vedute gradova i različite turističke lokacije. Kolekcija obuhvaća 47 prikaza uglavnom jadranskih turističkih središta te niz alpskih ambijenata, od anonimnih parkova prirode s prikazima životinja u pejzažu do poznatih toponima poput Bleda ili Zakopana – najavio je djelo pod rednim brojem 110 Zdravko Mihočinec, direktor Aukcijske kuće Kontura koja je 12. listopada u sklopu Ambiente na Zagrebačkom velesajmu održala do sada najveću dražbu suvremene umjetnosti u samostalnoj Hrvatskoj.

Malo iza 13 sati, s petnaestak minuta zakašnjenja, započela je dražba na kojoj se inicijalno nudilo čak 286 umjetnina iz zbirke jednog od najpoznatijih domaćih kolekcionara, poduzetnika i vlasnika Laube Tomislava Klička. Među njima krila su se djela čak 71 umjetnika, a bilo je tu imena poput Picelja, Richtera, Knifera, Hermana, Petlevskog, Bakića, Kožula, Fijolića, Vekića i drugih, koja su u znatnoj mjeri obilježila prva desetljeća 21. stoljeća na terenu hrvatske likovne scene. Na početku ove aukcije koja je prozvana i stečajnom, jer ju je Kličko morao organizirati s obzirom na to da se njegova tvrtka Filip Trade koju je osnovao još 1991. godine, a koja je uvozila i distribuirala sve – od zubne paste do pelena, našla u stečaju, skupilo se četrdesetak zainteresiranih ljubitelja umjetnina zainteresiranih za kupnju. Na početku je djelovalo kao da su ti isti kupci poprilično nezainteresirani ili kao da su sva “zanimljivija” djela povučena iz prodaje jer su već ranije bila kupljena.

Poželjni Tadićevi ‘Suveniri’

– Stečajni upravitelj u prvom je koraku prodavao umjetnine po procijenjenim vrijednostima, i to tako da ih je nudio putem javnih oglasa, među ostalim baš i u Večernjem listu. Naravno da je bilo onih koji su iskoristili tu priliku te su dio djela koja su bila u katalogu kupili. To i nije baš uobičajena praksa, tj. nije uobičajeno da se stečajni postupak vodi u ovakvom obliku javne aukcije, ali to je zapravo i poželjan oblik jer tako stečajni upravitelj dobije realan uvid u interes na tržištu, a i za pojedine radove dobio je iznose koji su bili znatno viši od procijenjenih – objasnio je Mihočinec. Tako su, primjerice, već spomenuti “Suveniri” prodani za 68.250 kuna, dok je njihova procijenjena vrijednost bila 15 tisuća kuna, a razlog tome vjerojatno je taj jer je njihov autor nedavno bio predstavnik Hrvatske na Venecijanskom bijenalu pa je trenutačno “vruća roba”.

Bila je to ujedno i najskuplja prodana umjetnina na održanoj aukciji, dok je ukupna vrijednost prodanih umjetnina, njih 34, iznosila oko 290 tisuća kuna. Zanimljivo je i da za najskuplje procijenjeno djelo – “Slučajnog prolaznika” Brace Dimitrijevića, pionira konceptualne umjetnosti u svijetu čiji je rad u subotu bio procijenjen na 112.500 kuna, uopće nije bilo zainteresiranih kupaca.