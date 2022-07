Najudaljenija oaza mira u kojoj je nedavno bio Kličko, a viđana je i Putinova Šeherezada

Znate li da se zvijezde na nebu, i to milijuni njih najbolje vide, s najudaljenijeg hrvatskog otoka Lastova? Da će Lastovo uskoro postati utočište ili park tamnog neba, europski park zvjezdanog neba ili zapravo europski astronomski kamp?



Da su Lastovci već zamijenili staru javnu rasvjetu i postavili novu koja ne svitli prema gore i svjetlosno ne zagađuju nebo, nego samo prema doli, baš tamo di triba? A znate li da već godinama tisuće ljudi dolaze gledati s teleskopa s lastovske “zvjezdarnice” na lokaciji… sve te milijune zvijezda, mliječni put, malog i velikog medvjeda… Ni mi to nismo propustili tijekom posjete Lastovu… I dakako nismo požalili, i to ne samo zbog neba, već dakako i mora, 46 lastovskih otoka, zbog svega što će Lastovo ove godine učiniti pravom zvijezdom turizma. Jer već sad su gotovo svi smještajni kapaciteti iznajmljeni za srpanj, kolovoza, čak i većinom za rujan. I puni se i dalje…