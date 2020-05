Najbizarniji izlošci: jeziva sirena, ovčje srce s čavlima i stidne dlake

Radim u ovom muzeju već godinama, ali ni danas mi nije drago kad se spusti noć, posjetitelji odu, a ja ostanem sama s našom sirenom s Fidžija. Znate onaj osjećaj kad pogledate neki doista strašan horor i onda vam je, dok ste još uvijek pod dojmom filma, pomalo nelagodno prošetati se usred noći s ugašenim svjetlima od spavaće sobe do kupaonice? Taj osjećaj mene obuzme svaki put kad prođem pokraj nje i krajičkom oka uhvatim kako me gleda svojim bezizražajnim pogledom. I onda mi kroz glavu prođe da upravo stojim pokraj izloška sirene koja je nastala tako da je netko uzeo torzo i glavu malenog majmuna i zašio ga za rep neke poveće ribe. To završi tako da odem iz te prostorije i ostatak smjene tamo se više ne vratim – riječi su kojima je jedna zaposlenica Nacionalnog muzeja Škotske opisala nelagodu koju ona, ali i neki njezini kolege osjećaju tijekom bliskih susreta s, kako su ga sami prozvali, najjezivijim eksponatom koji se ikada našao u hodnicima njihova muzeja.

‘Zombi riba napuhača’

Ne čudi stoga da je upravo Nacionalni muzej Škotske bio jedan od prvih koji je odgovorio na svojevrsni izazov koji je krajem prošlog mjeseca pokrenuo muzej Yorkshire iz Engleske, a u kojem pozivaju sve druge svjetske muzeje da na Twitteru pod oznakom #CreepiestObject objave fotografije najbizarnijeg ili najstrašnijeg eksponata koji posjeduju. Sami pokretači ove neobične akcije otvorili je tako da su svijetu pokazali izložak praktički potpuno očuvane kose stare otprilike 1700 godina. Pronađena je u grobnici koja datira s kraja 3. stoljeća, još uvijek je složena u frizuru koja podsjeća na punđu, a u njoj se nalaze i ukosnice kakve su se koristile u Rimskom Carstvu.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE! 💥



Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!



We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place...



CAN YOU BEAT IT? 💥 pic.twitter.com/ntPiXDuM6v