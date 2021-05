Ivan Pandžić novinar godine, Večernjakovom Boris Ščitaru nagradu za fotografiju

Ivan Pandžić novinar je godine i najbolji istraživački novinar, Večernjakov Boris Ščitar nagrađen je za najbolju fotografiju, Mate Jerkić dobio je Keršovanija za životno djelo... Na Svjetski dan slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je godišnje nagrade za najbolja novinarska ostvarenja u 2020. Boris Ščitar, urednik fotografije Večernjeg lista i fotograf Pixsella slavio je u kategoriji najbolje novinske fotografije. Nagradu Nikša Antonini odnijela je njegova antologijska fotografija nastala 28. ožujka 2020.

Snimajući posljedice najrazornijeg potresa u Zagrebu u posljednjih 140 godina, Ščitar je ušao u razrušenu Sabornu crkvu preobraženja Gospodnjeg kod Cvjetnog trga gdje je zatekao tadašnjeg mitropolita zagrebačko-ljubljanskog, danas patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija kako razgledava oštećene freske. Tehnikom chiaroscuro naglasio je snagu trenutka pa njegova fotografija nosi alegorijsku poruku da sile prirode ne biraju svoje žrtve po vjerskom ili nacionalnom ključu te da smo pred prirodom svi jednaki, stajalo je u obrazloženju. Nagradu je Borisu Ščitaru dodijelio predsjednik novinskog žirija Predrag Žukina.



Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 28.03.2020., Zagreb - Episkop Srpske pravoslavne crkve Porfirije Peric u potresom ostecenoj crkvi Preobrazenja Gospodnjeg u Preobrazenskoj ulici. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Novinar 24sata Ivan Pandžić nagrađen je u dvjema nagradama. Nagradu Jasna Babić dobio je za istraživačko novinarstvo, a u 'ljutoj konkurenciji' proglašen je i novinarom godine.

-Novinari ne smiju zatvarati oči i gledati kroz prste jer će nestati. Pamtim izjavu Winstona Churchilla da je novinarstvo dobro ako s njim stanete na vrijeme, no ja i dalje na pitanje što želim biti kad odrastem, kažem - Drago Hedl. Nadam se da ću i dalje imati energije da istražujem i pišem, ne zbog nagrada već zato što vjerujem da time mijenjam društvo na bolje. Kada prestanem u to vjerovati, prestat ću i pisati - poručio je Pandžić te naglasio kako je svako kvalitetno novinarstvo istraživačko novinarstvo. Ako novinari postanu mikrofoni i diktafoni političara, zamijenit će ih softverima koji će to raditi preciznije, upozorio je Pandžić te kazao kako će novčani dio nagrade iskoristiti za stipendiranje mladog novinara ili novinarke koji se istinski žele baviti ovim poslom.

Nagradu za internetsko novinarstvo osvojio je Pandžićev kolega iz 24 sata Denis Mahmutović za seriju tekstova i javljanja uživo o migrantskoj krizi na granici između Turske i Grčke. Za pisano novinarstvo nagrađen je reporter tjednika Novosti Gopran Borković za tekst 'Deložirane zbog sitniša' u kojem je javnosti otkrio priču o samohranoj majki i kćeri srpske nacionalnosti koje su usred pandemije deložirane iz stana zbog duga od 7.000 kuna.

Za televizijsko novinarstvo nagradu je primila reporterka N1 Ana Mlinarić za svoje izvještavanje s Markova trga u vrijeme napada na policajce koji su čuvali zgradu Vlade, a zbog svojeg izvještavanja iz Petrinje tijekom potresa bila je i nominirana za novinarku godine. Nagradu Žarko Kaić za najbolji snimateljski prilog dobio je snimatelj Provjerenog Nove TV Miroslav Bokan za priču o Ivi Džebiću, gladnom beskućniku sa zagrebačkih ulica.

Za radijsko novinarstvo nagrađena je novinarka Radija Sljeme Ivana Radaljac Krušlin koju je zagrebački potres zatekao u voditeljskoj smjeni.

-Bili smo zaglavljeni u studiju, no najvažnije je bilo ostati uz ljude. Da se ponovi, učinila bih isto- rekla je Ivana Radaljac Krušlin koja je nagradu dobila i zbog svoje potresne reportaže s COVID odjela KBC-a Dubrava. .

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani pripala je novinaru Belišćanskog lista Mati Jerkiću koji se usprkos pritiscima koje osjećaju novinari lokalnih medija, uspio svoj posao obavljati po najvišim standardima profesije.

-Danas slavimo novinarstvo i ponosan sam što sam jedan od dobitnika. U mojoj mikroregiji novinarstvo ima dugačku tradiciju. Sloboda medija 93. mi je spasila i živu glavu, a svoj ću posao nastaviti obavljati časno i uspravno - kazao je Jerkić. Predsjednica žirija Đurđica Klancir istakla je pak kako su teškoće koje je donijela 2020. učinile čitavu profesiju još izazovnijom.

-U kriznim trenucima ima onih koji bi željeli prikazati istinu drugačije. Godinu iza nas obilježili su, uz klasične pritiske na profesionalce, i pokušaji manipulacija te dogovornog novinarstva. I sada, u predizborno vrijeme svjedočimo takvim pokušajima. Za novinare je važno da ne budu nevidljivi, a oni koji su danas nagrađeni pomažu da se to nikad ne dogodi- zaključila je predsejdnica žirija, novinarka Net.hr-a Đurđica Klancir.