Nagodila se Mamićeva nećakinja Sanda Mamić

Dio od 36 optuženika u aferi Westgate, konkretnije njih 13, priznalo je krivnju te se nagodilo s USKOK-om. Na temelju tih nagodbi osuđeni su na uvjetne kazne ili rad za opće dobro, a izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 2,5 milijuna kuna. Uz to, moraju platiti i troškove sudskog postupka, a oduzima im se i protupravno stečena imovinska korist. U aferi Westgate USKOK tereti 36 osoba predvođenih Svetislavom Josimovićem te nekoliko trgovačkih društva za niz financijskih malverzacija teških oko 70 milijuna kuna.

Mora platiti 40.000 kuna

Optuženi su da su iz različitih tvrtki izvlačili novac pomoću fiktivnih računa. Tijekom istrage većina optuženika priznala je krivnju, a za sada se na nagodbe s USKOK-om odlučilo njih 13. Među njima su i Sanda Mamić, nećakinja odbjeglog Zdravka Mamića, i Marko Pecotić, koji su zajedno s Matejem Zadrom, Dinamovim stručnjakom za marketing, i Kristijanom Gržetićem, vodili promociju HDZ-a na društvenim mrežama tijekom predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović 2014. i parlamentarnih izbora 2015.

Njih su četvero tijekom istrage u aferi Westgate priznali utaju poreza, a za sada su se s USKOK-om nagodili Sanda Mamić i Pecotić. Ona je uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine te joj je izrečena sporedna novčana kazna od 40.000 kuna. Pecotić je uvjetno osuđen na sedam mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 30.000 kuna.

Spis “raskomadan”

Krivnju je priznao i Edvard Galić, koji je uvjetno osuđen na šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, a novčanom kaznom od 30.000 kuna kažnjena je i njegova tvrtka Auto klub Sputnik. Osim spomenutih, na temelju sporazuma s USKOK-om još su uvjetno osuđeni Gabor Nagy, Igor Risek, Sanja Bogunović Krnetić i Nikica Čubrić. Na zatvorske kazne, koje su im zamijenjene radom za opće dobro, osuđeni su Miroslav Slavković, Ante Mlinarić, Zvonko Čubrić, Oliver Tomas i Srđan Ivanišević. Svima njima izrečene su i sporedne novčane kazne koje se kreću u rasponu od 150.000 do 500.000 kuna, a svi moraju platiti i troškove sudskog postupka u iznosu od oko 30.000 kuna. Uz to, onima koji su stekli nezakonitu imovinsku korist, poput Slavkovića, ona se oduzima, a u njegovu slučaju to je 50.000 kuna.

Optužnica protiv Josimovića i ostalih podignuta je u prosincu lani, a ovaj je tjedan na zagrebačkom Županijskom sudu počela sjednica optužnog vijeća na kojoj je za sada sklopljeno 13 nagodbi. Kako je većina okrivljenika priznala krivnju, spis je razdvojen na nekoliko manjih.

