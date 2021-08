Načelnik objavio fotomontažu s porukom 'Oluja – zločin koji još traje'. Poručuje: Neka policija radi svoj posao

Načelnik Općine Borovo Zoran Baćanović (SDSS) na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti objavio je na svome Facebook-profilu fotografiju na kojoj se vidi transparent na kojem piše „Oluja – zločin koji još traje“. Riječ je o fotomontaži na kojoj se u pozadini vidi kolona srpskih izbjeglica tijekom Oluje dok su u prvom planu prosvjednici koji nose transparent, ispisan ćirilicom, na kojemu piše „Oluja – zločin koji još traje“. Odmah poslije objave uslijedile su brojne reakcije i osude ovakvog istupa načelnika Borova, sela s pretežito srpskim stanovništvom koje se nalazi kraj Vukovara, a u cijeli slučaj su se uključili policija i Državno odvjetništvo.

Odbio komentar

– PU Vukovarsko–srijemska upoznata je s predmetnom objavom te smo odmah po saznanju započeli s provođenjem kriminalističkog istraživanja kako bismo u koordinaciji s nadležnim Državnim odvjetništvom utvrdili ima li elemenata kaznenog djela ili prekršaja – kratko je rekla policijska službenica za odnose s javnošću Martina Halas. U vezi ovoga slučaja kontaktirali smo i Baćanovića koji nam je samo kratko rekao kako ne želi za medije davati nikakve izjave u vezi ovoga slučaja te da policija radi svoj posao. I lokalni mediji prenijeli su nam kako niti njima nije želio u vezi ovoga slučaja dati bilo kakvu izjavu. Nepoznato je je li policija već obavila bilo kakav razgovor s njim oko ove objave, ali je vidljivo kako sporne fotografije više nema na njegovu Facebook-profilu.

Navodno je ona obrisana kada se počela dijeliti društvenim mrežama i kada je radi njegova sankcioniranja pozvana i policija. Ni na Facebook-profilu Općine Borovo nema nikakvih informacija oko ovoga slučaja. – Uspjeli smo! Nadam se da neće samo ostati na kurtoaznom posjetu hrvatske policije načelniku općine Borovo. Ako kao država ne budemo rigorozni u kažnjavanju onih koji ruše temelje naše Hrvatske, u budućnosti možemo u Kninu očekivati komemoracije, a ne slavlje. Što se tiče nas Hrvatskih suverenista, i dalje će biti samo oštro i bez kompromisa prema onima koji negiraju istinu, napisao je na svome Facebook-profilu saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović. Zekanović je prethodno prozvao MUP i ministra Davora Božinovića tražeći žurnu istragu i sankcioniranje načelnika napominjući da “ako ova objava ostane na društvenim mrežama i ako MUP ne reagira na grubo rušenje ugleda Republike Hrvatske, nema nam pomoći“:

Objavio snimku torcidaša

Inače, Zoran Baćanović treći mandat je na mjestu načelnika Općine Borovo, ali je široj hrvatskoj javnosti postao poznat ove godine kada je 2. svibnja, kada se obilježava obljetnica smrti 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu, objavio videosnimku navijača Torcide koji su nakon polaganja vijenaca uzvikivali „Ubij Srbina“ i „Oj, hrvatski mati, Srbe ćemo klati“. Istoga dana pravoslavni vjernici proslavljali su Uskrs. Zbog toga incidenta bilo je privedeno više osoba. Prethodno je Općinu Borovo posjetio i predsjednik RH Zoran Milanović koji je tada rekao kako je pokušao susresti se i s Baćanovićem, ali da je on odbio susret s njim. Milanović je tada, u svome stilu, Baćanovića nazvao papkom. – Danas sam ovdje i htio sam se naći s načelnikom iz SDSS-a, ne znam kako se zove. Na kavi, a ne da on dolazi ovdje. I tu je nastupila agonija. Prvo je rekao da mora na konzultacije, a na koncu i da ne može. Sada je negdje iza roleta, ja ga pozdravljam. Došao sam ga pitati što ima s pravima Srba i ćirilicom ovdje – rekao je tada Milanović. Prozvani Baćanović, koji je još jednom „ustalasao vode“, kazao je kako Milanovića nije primio jer nije niti vrijeme niti mjesto kao i da je on došao samo provocirati.