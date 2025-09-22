FOTO Na zagrebačkim Šestinama prodaje se luksuzni stan za 750.000 eura, pogledajte kako izgleda

Na zagrebačkim Šestinama, u mirnom dijelu Trsja, u prodaji je stan površine 190 četvornih metara, objavljen na tržištu za 750.000 eura.
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Stan se nalazi na atraktivnoj lokaciji okruženoj zelenilom, što osigurava mir i tišinu, a prema oglasu nudi niz funkcionalnih značajki.
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Riječ je o četverosobnom stanu koji uključuje prostrani dnevni boravak povezan s kuhinjom i blagovaonicom u open space konceptu, tri spavaće sobe, dvije kupaonice s toaletima, terasu s izlazom u vrt, vinski podrum, teretanu, spremište i vešeraj.
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Stan posjeduje garažu i dva parkirna mjesta, a opremljen je i smart home sustavom za upravljanje funkcijama doma.
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Prema opisu, stan ima zaseban ulaz koji osigurava privatnost vlasnicima.
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
Foto: Opereta nekretnine, Njuškalo.hr
