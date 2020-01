Na urnebesan način 'otpilila' mladića, on joj bijesan odgovorio: Odvratna si

Riješiti se nekoga tko vam se ne sviđa često je poprilično teško, a djevojka po imenu Emily Cain odlučila je to učiniti na vrlo originalan način.

Jedan mladić kojemu se ona svidjela pokušao se dopisivati s njom, no dobio je poruku kakvu ni u najluđim snovima nije očekivao.

– Hvala vam i čestitamo. Upravo ste usvojili čimpanzu. Mjesečno će vam s računa biti naplaćeno 7,5 funti. Ako želite otkazati ovu pretplatu bez daljnjih troškova, odgovorite na ovu poruku sa STOP – poslala mu je Emily uz fotografiju mladunčeta čimpanze.

