Na Staru godinu spasili život i presadili srce

Bilo je 15 minuta do ponoći 30. prosinca kada je Pavi Tunjić zazvonio mobitel. Zvao ju je suprug Milenko, koji je posljednjih mjeseci ležao u Kliničkoj bolnici Dubrava.

– Odmah sam pomislila da je dobio srce! Tako je i bilo. Otišli smo u bolnicu, ispratili ga na transplantaciju. Ma ne može se taj osjećaj opisati, a liječnicima ne mogu dovoljno zahvaliti – u dahu kaže Pava Tunjić.

Liječnici učinili sve

Supruga je obilazila svaki dan, dijagnoza kardiomiopatije smjestila ga je u bolnicu i čekalo se srce. Nije se, kaže, prestala nadati, ali takvu situaciju opisuje mješavinom tuge, očaja pa u konačnici neizmjerne sreće.

– Njegovo je stanje bilo jako loše i liječnici su rekli da su odlučili da će mu, ako ne dobije srce do poslije Nove godine, ugraditi mehaničku pumpu. Stvarno su mu davali i činili sve da dočeka srce, a njemu je i svima nama bilo teško prihvatiti da će mu morati ugraditi mehaničku pumpu. Ali i tada su liječnici pomogli pa je doktor Mario Udovičić dolazio do njega i tješio ga. Pozvao je i pacijenta koji ima transplantirao srce da ga upozna s tom situacijom. Tako da ja stvarno ne znam izreći koliko sam zahvalna i liječnicima i sestrama u bolnici Dubrava – govori Pava Tunjić čijem je suprugu srce stiglo iz Münchena, i to, da tako kažemo, u zadnji tren.

– On je u bolnici ležao dulje od dva mjeseca, bio je na hitnoj međunarodnoj transplantacijskoj listi i jako loše. Bilo je planirano da mu do kraja tog vikenda, ako ne stigne srce, ugradimo umjetno. No, dragi Bog je tako htio i srce je došlo te subote – opisuje dr. sc. Igor Rudež iz Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju koji je vodio transplantaciju.

Milenko Tunjić dobro se oporavlja, a zbog situacije koju su kao obitelj prolazili još ih je više potresla, a potom i razveselila vijest o transplantaciji srca četverogodišnjoj djevojčici Riti na Rebru. Tako su u nekoliko dana na nekoliko kilometara u Zagrebu transplantacijama srca spašena dva života, a dirnuta su bez sumnje mnoga.

Članstvo u Eurotransplantu

– Živjeli smo i radili u Švicarskoj, tamo smo se i liječili. Oni jesu tamo moćniji, ali nema tu nikakve razlike jer su naši liječnici doista jako dobri – poručuje Pava Tunjić. Njezina kći Danijela Vidović također zahvaljuje svima i ističe važnost Eurotransplanta, međunarodne organizacije čija je članica posljednjih deset godina i Hrvatska.