Beroš: Iznošenje osobnih stavova koji ne predstavljaju stav struke može nanijeti štetu pacijentima

Na sjednici Vlade RH bit će informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus i potres, a na dnevnom redu sjednice su i konačni prijedlozi zakona o elektroničkim medijima (EU) te zakona o autorskom i srodnim pravima (EU), kao i prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024.

Sjednica počinje u 9 sati.

Tijek događaja:

9.32 - Zabilježeno je 188 novih slučajeva koronavirusom, na bolničkom liječenju su 143 osobe, a 11 ih je na respiratoru - rekao je ministar Vili Beroš.

- U zdravstvenom sustavu je s jednom dozom cijepljeno 63,41% zdravstvenih radnika i suradnika, a s obje doze je cijepljeno 57,81 posto - rekao je Beroš.

- Određenu pozornost pridajemo nedavnim, izoliranim, medijski popraćenim istupima necijepljenih pojedinaca iz redova zdravstvenih djelatnika. Iznošenje osobnih stavova koji ne predstavljaju stav struke, već tezu utemeljenu na neprovjerenim informacijama potencijalno može nanijeti štetu pacijentima, zdravstvenom sustavu i građanima - rekao je Beroš.

9.25 - Danas je više od milijun turista u Hrvatskoj, mi ćemo biti bolji ove godine nego što smo bili lani, a nastojimo biti što bliže onim rezultatima rekordne 2019. godine - rekao je i dodao da bi svi trebali dati svoj obol hrvatskom gospodarstvu 'na način da nam epidemija radi što manje štete'.

Plenković je rekao i kako su jučer imali znanstveni savjet gdje su imali 'vrlo širok konsenzus' te da svi vjeruju da je 'cijepljenje jedini istinski način da se zaštitimo'.

9:19 - Premijer Andrej Plenković na početku je izrazio sućut obiteljima i narodu Kosova zbog nesreće u kojoj je poginulo 10 osoba kod Slavonskog Broda. Zahvalio se svima koji su pomagali u ovoj nesreći.

- Žao nam je što se to dogodilo i da će se svi ozlijeđeni oporaviti - rekao je.

Nakon toga je govorio o podizanju zadnjeg segmenta Pelješkog mosta.

- Ovo je bio povijesni trenutak za rješavanje pitanja prekida teritorijalnog kontinuiteta kopnenim putem - rekao je.

- To je most koji ne spaja samo Hrvatsku nego spaja teritorij Europske unije. Most koji će biti jedno od najvećih postignuća naših prvih sedam godina članstva u EU, jedna od važnih, konkretnih, ostavština naše Vlade će tu biti zauvijek, on će ostati - rekao je i dodao da će most donijeti novu kvalitetu odnosa s BiH. - poručio je Plenković.

- On ima svoj strateški značaj - dodao je.

- Mislim da smo ostvarili jedno veliko strateško postignuće - zaključio je.