Na sisačkim mostovima popravljaju se oštećenja od potresa: Radovi će trajati nekoliko mjeseci

U Sisku traje sanacija oštećenja od potresa na Galdovačkom mostu preko Save, a uskoro će početi i sanacija nastalih oštećenja na Mostu Gromova preko rijeke Kupe.

Mostovi su sigurni za promet, no nužni su popravci, saznajemo u Hrvatskim cestama. Trajati će nekoliko mjeseci.

- Galdovački most nije bio ugrožen za odvijanje prometa, ali ga je potrebno sanirati zbog oštećenja nastalih potresom. Znate i sami da je most pomaknut, to je bila ogromna sila, stoga je potrebno zamijeniti ležajeve, dilatacijske naprave itd. – rekao je Ivan Kuliš, voditelj tehničke ispostave Hrvatskih cesta Sisak. Radovi će trajati nekoliko mjeseci tijekom kojih će doći i do povremenih zatvaranja ovog mosta za sav promet.

Sanacija Mosta Gromova trajala je proteklih nekoliko godina, zbog njegove starosti i ranijeg neodržavanja, i taman kad se mislilo da su radovi pri kraju oni su prekinuti prije nekoliko tjedana, a razlog su nova oštećenja nastala u potresu na jednom dijelu mosta.

- Potresi koji su se dogodili u prosincu 2020. godine prouzročili su određena oštećenja na mostu Gromova, te je zbog nastalih oštećenja pojavom likvifakcije potrebno dodatno ojačati temeljno tlo te konstrukcijske elemente mosta. Kako bismo izbjegli situaciju da pojedine radove sanacije radimo dva puta i time stvorili nepotrebne troškove radovi su privremeno obustavljeni do sklapanja ugovora ojačanja temeljnog tla i konstrukcijskih elemenata mosta – odgovorili su iz Hrvatskih cesta na upit Večernjeg lista.

Kako su istakli tehnička dokumentacija ojačanja temeljnog tla i konstrukcijskih elemenata mosta je završena. Projekt ojačanja temeljnog tla je prošao reviziju, a projekt konstrukcijskog ojačanja mosta je u fazi revizije.

- Nakon pozitivnog mišljenja revidenta na dostavljenu projektnu dokumentaciju te odabir izvršitelja radova i pružatelja usluge nadzora planiramo nastaviti s radovima koji su preostali po osnovnom ugovoru te paralelno s istima izvoditi radove po ugovorima koji će se sklopiti za sanacijske radove ojačanja temeljnog tla i konstrukcijskih elemenata mosta. Most je siguran za promet, a završetak svih radova moći ćemo procijeniti čim ugovori ojačanja temeljnog tla i konstrukcijskih elemenata mosta započnu sa realizacijom – poručuju iz Hrvatskih cesta.

