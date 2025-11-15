Naši Portali
'OVIM JE PONOVNO UBIJEN'

Na primoštenskom spomeniku osvanula svastika, oglasio se Petrina: 'Nečiji praseći okot...'

Sibenik: Dolazak vijecnika na konstituirajucu sjednica Sibenko-kninske zupanije
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 09:11

"Jure Bogdan nije bio komunist ni jugonostalgičar, nije bio ni Srbin ni udbaš. Bio je osviješteni domoljub kojem nije bilo ni u primisli da svoje misto, svoj zavičaj prepusti talijanskim fašistima", napisao Stipe Petrina

Na spomen-ploči Juri Bogdanu u Primoštenu tijekom noći s četvrtka na petak je nacrtana svastika. Primoštenski načelnik Stipe Petrina oštro je reagirao, poručivši da je time Bogdan “ponovno ubijen”, i to – kako kaže – od “domaćih izdajnika”. Njegov Facebook status prenosimo u cijelosti.

"U noć 13. na 14. studenog 2025. nečiji praseći okot nacrtao je svastiku na spomen ploči mjesta gdje je ranjen zarobljen od talijanskih fašista Jure Bogdan Primoštenac koji je ustao u obrani svog doma kojeg je Ante Pavelić sramnim Rimskim ugovorom prepustio Talijanima. Jure Bogdan nije bio komunist ni jugonostalgičar, nije bio ni Srbin ni udbaš. Bio je osviješteni domoljub kojem nije bilo ni u primisli da svoje misto, svoj zavičaj prepusti talijanskim fašistima. Dolaskom talijanskih fašista u Primošten Jure je među prvima ustao. S malobrojnom grupom istomišljenika, svoje subraće odupirao se na sve moguće načine talijanizaciji svoga zavičaja. Odupirao se je sve dok ga domaći izdajnici nisu prodali, cinkali za par kila brašna Talijanima. Na mjestu ove spomen ploče je ranjen i zarobljen. Streljan je na žalu uvale Mala Raduča u Primoštenu. Crtanjem ovo svastike ponovno je ubijen, ponovno od domaćih izdajnika. A da, njegova subraća u otporu talijanskoj okupacije osvetila su Juru Bogdana na jedini mogući način. Onaj koji je nacrtao ovu svastiku zaslužuje isto što i izdajnici iz 1942", napisao je Petrina. 

Komentara 9

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
08:38 15.11.2025.

Labrador

KR
Kraj
08:52 15.11.2025.

top volim svastiku

Avatar Poskok101
Poskok101
09:04 15.11.2025.

Praseći okot....strašno koje izražavanje.....HR je zapela u nekoj crnoj rupi prošlosti i nikako izać van prema 21.st....ovo je prestrašno

