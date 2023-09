Na pomolu prva koalicija: Socijaldemokrati i HSS idući tjedan zapečatit će dogovor?

Socijaldemokrati, stranka nastala nakon raskola SDP-a i HSS idu, izgleda, zajedno na parlamentarne izbore. Kako doznajemo iz neslužbenih izvora Davorko Vidović, lider Socijaldemokrata i Krešo Beljak, čelnik HSS-a razgovore o suradnji već su obavili te je sada potrebno još samo to da savez "amenuju" i stranačka tijela te dvije političke opcije.

Isti izvor potvrdio nam je i kako se Središnji odbor Socijaldemokrata na tu temu već sastao prošli tjedan i odluku o ulasku u koaliciju sa HSS-om već donio te da se sada još samo čeka odluka Glavnog odbora HSS-a da napravi to isto. A koji se sastaje danas popodne.

Prođe li odluka najviše stranačko tijelo HSS-a ta će stranka sa Socijaldemokratima, kažu neslužbeni izvori iz obje stranke, ulazak u predizbornu koaliciju potpisati već idući tjedan.

Dođe li do toga može se kazati da bi to bilo i prvo "konkretnije" koaliranje stranaka od centra na lijevo pred parlamentarne izbore koji se, kako stvari stoje, očekuju na proljeće, obzirom da su sve stranke na tom političkom spektru do sada djelovale "pogubljeno", posebice nakon što je Možemo odlučilo na izbore izaći samostalno, a ne u savezu sa SDP-om.

Naime, većina tih strankama od centra na lijevo, posebice HSS nadale su se da bi u takvom jednom širokom savezu protiv HDZ-a bilo mjesta i za njih. Međutim, kako se to nije dogodilo, odnosno kako je Možemo odlučilo ići na izbore samostalno, a iz SDP-a prema tim strankama nisu dolazile nikakve ponude, svi su krenuli razgovarati sa svima.

Činjenica da u SDP-u i dalje nisu "na čistu" koga žele među partnerima mogla bi dovesti i do toga da se HSS-u i Socijaldemokratima, potpišu li doista sporazum, naknadno priključe još neke stranke s tog političkog spektra.

Zna se da Socijaldemokrati razovaraju i s nizom drugim stranaka poput IDS-a koji je već ranije potpisao sporazum o zajedničkom izlasku na izbore s PGS-om te nije isključeno da bi se moglo ići i u tom smjeru. Slučajno ili ne, jučer je i šef HSS-a Krešo Beljak bio u službenom posjetu zastupniku IDS-a u Europskom parlamentu Valteru Flegi koji, kako bi, kako se priča, rado još jedan europski mandat, a za što će mu trebati potpora šira od one koju mu može omogućiti IDS.

- U Bruxellesu nam treba netko poput Valtera Flega koji u svojim odborima daje konkretan doprinos doprinos i čini bitnu razliku- izjavio je tom prigodom Beljak što otvara pitanje i rađa li se potencijalna i nekakva nova Amsterdamska koalicija za Europske izbore, a koja bi mogla u istom sastavu i na parlamentarne.

