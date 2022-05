James B. Foley

Sljedeća tri tjedna su ključ rata, a jedan scenarij je jeziv: Amerikanci objavili Putinov plan

"Postoji i scenarij prema kojem Rusija ne može održati pat-poziciju i njezine snage bivaju izgurane čak i do točke poraza. Iako je to doista cilj kojem Ukrajina i njezini zapadni partneri teže, on bi mogao dovesti do najopasnijeg trenutka cijele krize. Da je Rusija demokratska zemlja, takav bi monumentalni neuspjeh doveo do promjene vlasti i promjene politike", piše između ostalog u svojoj kolumni za Večernji list bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj James B. Foley.