Na području Petrinje zatresao novi potres: 'Pošteno streslo, jak zvuk'

Na području Banovine zatresao je danas u popodnevnim satima novi potres. Kako navodi Seizmološka služba, epicentar je bio kod Petrinje, a magnituda potresa 2.5 prema Richteru.

- Danas, 15. siječnja 2022. godine u 13 sati i 52 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS ljestvice - izvijestila je Seizmološka služba.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.5 in Croatia 45 min ago pic.twitter.com/YGSONTo4qw