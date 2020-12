Na petrinjskom području do 16,16 sati čak 16 potresa magnituda većih ili jednakih 3

Seizmološka služba RH objavila je u utorak navečer popis naknadnih potresa magnituda većih ili jednakih 3, koji su uslijedili nakon današnjeg razornog potresa magnitude 6.2 prema Richteru s epicentrom kod Petrinje, a u samo nekoliko sati, bilo je čak 16 takvih.

Seizmografi su u 12,19 sati zabilježili razoran potres s epicentrom pet kilometara jugozapadno od Petrinje na dubini od 11.5 kilometara. Magnituda potresa iznosila je 6.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice.

Nakon tog potresa, uslijedilo je mnoštvo nešto slabijih, a Seizmološka služba RH je u izvješću navela sve naknadne potrese izlocirane do 18 sati, magnituda većih ili jednakih 3 u razdoblju danas od 12,23 do 18 sati. Svi potresi zabilježeni su u Petrinji i okolici na dubini od pet do 10 kilometara.

U vremenu od 12,23 do 12,58 sati zaredao se najveći broj naknadnih potresa, čak 10 - magnituda većih od 3 po Richteru.

Prvi koji je uslijedio nakon onog od 6.2 prema Richteru bio je i najjači u toj seriji - magnitude 4.55, a dogodio se u 12,23 sata. U idućih sedam minuta, naredali su se potresi magnituda 3.85, 3.32 i 3.03. Zatim su se u vremenu od 12,40 do 12,43 dogodili potresi magnituda 3.49, 3.27 i 3.06. Nekoliko minuta kasnije dogodio se još jedan potres magnitude 3.06, a zatim 3.14, 3.2 te 3.77.

Pola sata kasnije, u 13,34 sati dogodio se potres magnitude 4.09, a desetak minuta kasnije, potres magnitude 3.51. U 14,01 sati bio je potres magnitude 3.23, a u 15,20 sati bio je potres magnitude 3.03.

Zadnji potres magnitude veće ili jednake 3 do 18 sati zabilježen je u 16,16 sati i bio je magnitude 3.47.

Seizmološka služba RH u izvješću napominje da su podatci preliminarni, a rezultat je podložan korekciji kako će raditi detaljnije analize.