Na odmor ne žele bez kućnih ljubimaca i za to su spemni platiti

Pronaći idealno mjesto za odmor ponekad i nije tako lako ako imate kućnog ljubimca. Od najvjernijeg prijatelja vlasnici pasa uglavnom se ne žele odvajati pa često zbog njih mijenjaju i odredišta i prilagođavaju svoje planove. Iako ih možda ne dočekuju kao u Turskoj, u kojoj turisti sa psima već na aerodromu mogu koristiti poseban postor prilagođen njihovim ljubimcima, u kojem se mogu i odmoriti i osvježiti, iz godine u godinu i kod nas su vidljivi veliki pomaci nabolje.

Uspoređujući prošlost i prisjećajući se godina kad se odluka gdje će na odmor donosila tek između nekoliko smještaja u koje je mogla sa svojim psom, Zagrepčanka Mirela kaže da je danas sve mnogo bolje.

– Smještaja je sve više, a iznajmljivači shvaćaju da je to jedno veliko tržište jer kućne ljubimce ima puno ljudi i spremni su platiti samo da ih povedu sa sobom. Je li idealno? Nije. Ljubimce ne primaju svi, a u pojedinim dijelovima Hrvatske manje su dobrodošli. No, sve više iznajmljivača ne samo da prima ljubimce već prema njima ima i poseban odnos – ako ostave neki znak pažnje za goste, potrude se ostaviti isto i za ljubimce, osiguraju posudice za hranu i vodu. U takvim smještajima gost je car, ali car je i njihov pas. I kao gost u takav se smještaj uvijek rado vraćam. Nezaboravan je bio doček u jednom apartmanu na Korčuli, u kojem su bili ushićeni što im dolazi kraljevska pudla. Na podu je bila predivna ručno izrezbarena drvena hranilica s hrpom poslastica u njoj, svježom vodom i poklon-lopticom zamotanom u ukrasni papir. Na plaži nas je čekala i velika sjenica u kojoj je pas više nego dobrodošao, a o srdačnosti da i ne govorim. Danas se šalim da me vjerojatno bez Zuri danas ne bi ni primili. Mudrost tog iznajmljivača je beskrajna, za termin se čeka više od godinu dana. To prije nije bilo moguće, a danas je sve češće – ističe i dodaje kako se nada da će sve više iznajmljivača uvidjeti da je tržište s ljubimcima zapravo unosno.

Pozitivna iskustva ima i Daria, ali kaže da sve pomalo ovisi o tome u koji dio Hrvatske putujete – na jugu i u Istri bolje je nego na sjeveru i istoku zemlje.

Foto: Duško Marušić/Pixsell

– Ponekad je problem u predrasudama, a neke od njih mogu biti i opravdane, jer ima svakakvih vlasnika pa onda i pasa. Jednom su nam rekli da pas može doći ako se neće kupati u jacuzziju. Nedavno nisam mogla pronaći smještaj za sebe i psa. Nazvala sam iako je pisalo da ne primaju pse, no kad sam objasnila da pas inače živi i stanu i da je uredan, da neće na krevet, ipak su nas primili. Sa psom smo smjeli i u jedan restoran u Lovranu, kod njih je to bila odluka samog restorana – kaže i dodaje da svakako može biti i bolje, ali i da smo dosta napredni i da joj putovanje sa psom nikada nije bilo komplicirano. Kao veliki nedostatak navodi da nema dovoljno plaža za pse, ali zato su zabrane za pse postavljene na gotovo svim plažama, pa čak i onima koje su izvan mjesta. Kako često i planinari, smeta je što psi ne smiju u planinarske domove, jer upravo je boravak u prirodi najčešća zajednička aktivnost čovjeka i psa. Njezin pas Svarti ne voli se voziti u automobilu pa im je vlak im je jedino moguće prijevozno sredstvo.

– Suputnici su nam uvijek puni odobravanja, a neki kondukteri znaju biti malo sumnjičavi, govore da se boje pasa, da su alergični. Na trajektu psi ne smiju u salon, što nije problem ljeti. No, jednom smo putovali na Lastovo u veljači, na palubi je bilo ledeno. Kad smo već promrzli do kosti ušli smo u salon iako je to protivno službenim pravilima – priča nam Daria.

Kako bi pomogla svima koji na odmor dolaze s kućnim ljubimcem, porečka udruga za zaštitu životinja SOS Šape pokrenula je akciju 'Pet Friendly'. Kreirali su naljepnicu i dodjeljuju je objektima u kojima su dobrodošli gosti s ljubimcima. Osim hotela i apartmana, na ovom popisu su i uredi, dućani, kafić, restorani.

– Sve više tvrtki i iznajmljivača apartmana prihvaća goste s ljubimcima. Dodatnih 10 eura dnevno čini svoje, a kako je većina gostiju iz Njemačke i njihovi psi su odgojeni, i iznajmljivači su zadovoljni – ističu iz udruge.

Njihovu akciju prihvatila je i Turistička zajednica Motovuna, koja je organizirala da veći broj objekata dobije status 'Pet Friendly' destinacije. Inicijatori iz Poreča ističu da im je bila želja da ova akcija zaživi u cijeloj zemlji, da oznaka bude prepoznatljiva turistima te da ujedno potakne i lokalno stanovništvo da se uključi.