Na Bliskom istoku neće biti mira dok Palestinci ne dobiju državu s glavnim gradom Jeruzalemom

Nema sumnje da će plan izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o aneksiji dijelova Zapadne obale i Jordana izazvati val nasilja ne samo na području Palestinske samouprave već diljem Bliskog istoka. U razgovoru za Večernji list veleposlanik Palestine u BiH Rezeq Namoora govori kako Palestinci nisu iznenađeni izraelskom odlukom o aneksiji s obzirom na to da je njihova nasilnička politika u kontinuitetu te dodaje da bi Trumpov eventualni gubitak izbora mogao imati velik utjecaj na smjer američke politike prema Bliskom istoku, a najviše prema palestinskom pitanju.

Kako komentirate odluku Izraela o aneksiji 30 posto okupirane Zapadne obale te pripajanje doline Jordana i 135 naselja, što je predviđeno planom za Bliski istok američkog predsjednika Donalda Trumpa?

Što se nas tiče, to nije ništa novo u politici izraelskog okupatora. Oni su i prije toga Jeruzalem pripojili, kao i Golansku visoravan. Prema međunarodnom pravu, to je okupirani arapski teritorij. Mi se ne čudimo što oni to rade jer je ta njihova nasilnička politika kontinuirana. To je velika tragedija. Od Netanyahua, koji vodi rasističku i ekstremnu vladu, ne možeš ništa dobra očekivati. Mi smo od početka znali na što je taj čovjek sve spreman. Može on raditi što hoće, ali ne može promijeniti ni realnost ni činjenice, a to je da je to bio palestinski teritorij i da će tako ostati ma što god oni napravili. To je teritorij palestinske države. Cijeli svijet priznaje pravo na palestinsku državu na tom teritoriju. Palestinska država mora biti u granicama koje je Izrael okupirao 4. lipnja 1967.godine i glavni grad mora biti Jeruzalem. Što god oni napravili, nama to ništa neće značiti jer mi smo pod okupacijom više od 72 godine. Izraelska država nastala je na okupiranom palestinskom teritoriju. Da se cijeli svijet protivi odluci Netanyahua, dokazuje i stav EU, Kine, Rusije, Japana... da ne nabrajam druge zemlje. Jedini na svijetu koji je dao odobrenje i zeleno svjetlo Netanyahuu jest Donald Trump, koji je i smislio taj plan i jedini je partner izraelskog premijera. Što se tiče nas, Palestinaca, Državu Palestinu je priznalo više od 140 država i nikada nećemo pristati na bilo kakve ucjene i ideje poput onih koje imaju Trump i Netanyahu. Mi ćemo se boriti i suprotstaviti tom planu svim dostupnim sredstvima na različitim razinama jer naše je pravo da imamo državu i glavni grad Jeruzalem.

Je li realizacija odluke o aneksiji odgođena zbog pritiska međunarodne zajednice? Mislite li da će se, ako Trump izgubi izbore, američka politika prema Palestincima radikalno promijeniti?

Trumpov eventualni gubitak izbora mogao bi imati velik utjecaj na smjer američke politike prema Bliskom istoku, a najviše prema palestinskom pitanju. Tijekom povijesti nijedan američki predsjednik nije bio tako jednostran glede palestinskog pitanja. Naravno, pobijedi li demokratski kandidat, promijenit će američku politiku prema Bliskom istoku i neće dati bjanko Netanyahu da radi što god želi, ni Netanyahuu ni bilo kojoj drugoj izraelskoj okupatorskoj vladi. Ja, kao i svi Palestinci, očekujemo takav razvoj događaja. Mi se previše ne obaziremo na ono što će se dogoditi na izborima u SAD-u. Znamo što treba raditi, pružati otpor i suprotstaviti se svakoj ovako agresivnoj, neprijateljskoj i nepravednoj politici prema Palestincima. Isto tako, vjerujemo da će Međunarodna zajednica stati uz nas i neće dopustiti tlačanje palestinskog naroda. Naše je pravo da imamo državu i vjerujem da je gotovo cijeli svijet uz nas, osim, kako sam prije rekao, Donalda Trumpa. Očekujemo, da slobodan svijet brani svoja načela i principe kad je riječ o ljudskim pravima, demokraciji i humanosti. I da se neće složiti da Netanyahu i Trump učine bilo što što nije u skladu s tim načelima.

Jeste li iznenađeni stavom britanskog premijera Borisa Johnsona, koji je poručio Izraelu da ne bi trebao anektirati dijelove okupirane Zapadne obale jer London neće priznati nikakve promjene granica iz 1967.?

Ne, nismo iznenađeni stavom Johnsona i britanske vlade. Mi cijenimo i zahvalni smo na njihovu stavu. Kao Palestinci još čekamo dan kada će nam se Britanci ispričati za ono što su učinili jer su nanijeli zlo Palestincima. Naime, 2. veljače 1917. ministar vanjskih poslova Britanije Arthur James Balfour dao je pismeno obećanje Židovima da će dobiti svoju domovinu u Palestini. I Britanija je najveći krivac za stvaranje izraelske države 1948. na račun palestinskog naroda. Britanci nisu dužni samo ispriku već i naknadu štete svim Palestincima kojima su oteti zemlja i domovi. Ono što su Britanci napravili Palestincima najveći je zločin.

Vjerujete li da su se Trump i Netanyahu usudili donijeti takvu odluku da nemaju prešutnu potporu nekih važnih arapskih i islamskih država?

Nažalost, arapski i islamski svijet je slab i bavi se sobom i međusobnim ratovima, što je ohrabrilo Trumpa i Netanyahua da donesu takvu odluku. Danas je arapsko-islamski svijet izuzetno slab i nemoćan. Isto tako, vidimo i gledamo u kojem smjeru ide i njihov “dogovor stoljeća” koji je zapravo početak kraja stvaranja palestinske države. Mi taj dogovor nazivamo krađom stoljeća. Međutim, ono što nas bez obzira na sve ohrabruje je što arapska liga i arapski i islamski svijet imaju isti službeni stav, a to je uspostava palestinske države na teritoriju koji je Izrael okupirao 1967.

Kako komentirate odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema kao glavnog grada Izraela?

To što je Trump napravio, to je presedan. Nitko prije njega nije imao hrabrosti to učiniti jer su bili svjesni posljedica i opasnosti od takve nepromišljene i jednostrane odluke. Mi Palestinci odbijamo i odbacujemo takvu odluku i nikada nećemo pristati na nju. Nama je jasno da je američka administracija oduvijek bila na strani Izraelaca te da ih podržavaju i politički i financijski, čak ih i naoružavaju. Trumpova odluka je dovela do toga da smo izgubili povjerenje u SAD, koji je bio posrednik u mirovnom procesu. Danas, nakon takve odluke, oni više ni na koji način ne mogu biti posrednici jer su stali na stranu Izraela i postali njihovi partneri u svim zločinima koje čine nad palestinskim narodom. Trumpova je odluka uvredljiva za milijarde muslimana i kršćana u svijetu. Ne znam koji je bio cilj Trumpa, ali ono što je napravio dosta je zakompliciralo situaciju i pitanje je kada će opet biti pokrenut mirovni proces. Jer pod ovakvim uvjetima mi Palestinci nećemo sjesti s Izraelcima za stol i pregovarati o mirnom rješenju. Oni moraju najprije priznati da je Jeruzalem glavni grad palestinske države.

Foto: Reuters/PIXSELL

Trump je naredio zaustavljanje financijske i bilo koje druge pomoći Palestincima na području Samouprave tvrdeći da su ga palestinski dužnosnici izvrijeđali i ponizili. Hoće li to otežati situaciju s obzirom na to da Palestinci žive na rubu bijede i siromaštva?

Palestinski dužnosnici nisu ga ni vrijeđali ni ponizili. Trump je taj koji ponižava i vrijeđa, ne samo palestinski narod već gotovo sve muslimane i kršćane u svijetu. To što govori, to je floskula. Istina je da se predsjednik Mahmoud Abbas nije se htio sastati ni s mnogim američkim dužnosnicima koji su posjetili Palestinu, pa čak ni s potpredsjednikom Mikeom Penceom. Kako bismo se mi s njima sastali, a oni su nam činili to zlo? Neka prvo povuku svoju odluku i dođu na razgovor. Dok ne povuku odluku, nemamo namjeru ni primiti ni razgovarati ni s jednim američkim dužnosnikom. Neće oni nas ucjenjivati novcem. Naša čast i ponos su više od novca. Nikada nećemo za novac prodati naš teritorij, ponos i svetinju. To mora biti jasno Trumpu i njemu sličnima. Što se tiče pomoći koju su Amerikanci dali, uložili su u projekte, a 60 posto od tog novca išlo je isključivo za američke zaposlenike koji su vodili te projekte, a 40 posto išlo je na projekte. Spremni smo jesti samo kruh, ali ćemo preživjeti i nikada nećemo pristati na ucjene i nećemo se odreći Jeruzalema kao glavnoga grada Palestine.

Možemo li očekivati nova nasilja u slučaju da Izrael i Trump ipak pokušaju realizirati aneksiju?

Mi se borimo još od Nakbe protiv izraelskog okupatora. Naša borba i pobuna neće ovisiti o aneksiji ili drugim nepravednim odlukama. Mi ćemo biti u borbi sve dok ne dobijemo pravo na državu, dostojanstvo i to je to, nema drugog izbora. Svijet mora shvatiti da na Bliskom istoku neće biti mira i stabilnosti dok palestinski narod ne dobije svoju državu, i to pravednu državu s glavnim gradom Jeruzalemom i u skladu s rezolucijama međunarodnog prava.

Kakva je situacija na području Palestinske samouprave s obzirom na koronavirus i kako je uspijevate suzbijati?

Do prije dva tjedna situacija je bila pod potpunom kontrolom. I mi smo u regiji imali najmanji broj zaraženih, pa čak i na svjetskoj razini. Nažalost, u posljednje vrijeme koronavirus se kod nas dosta proširio, kao da smo ušli u drugi val. Ono što nam stvara velik problem jest što mnogo radnika radi na području Palestine koje je Izrael okupirao 1948. Znate da se socijalna distanca u arapskom svijetu inače prakticira. Uza sve, znate da smo pod okupacijom i opsadom i nama Izraelci ne dopuštaju da uvozimo lijekove i medicinsku opremu koja nam treba za suzbijanje pandemije. Ne možemo uvesti lijek jer znate i sami da mi ne kontroliramo granice, pa je naš narod ostavljen na milost i nemilost i ovisi o raspoloženju izraelske vlasti. Zbog toga se virus ponovno širi. Međutim, unatoč svemu, mogu reći, situacija je zasad još pod kontrolom. Činimo sve kako bismo sačuvali zdravlje i živote naših ljudi.

Bili ste na identifikaciji, na hrvatskoj granici, gdje ste identificirali palestinskog migranta koji se utopio u rijeci. Koliki je broj Palestinaca među migrantima u BiH?

Mogu vam reći da broj Palestinaca koji se nalaze na teritoriju BiH i koji žele prijeći na Zapad nije velik. Postoji velika Palestinska zajednica u BiH, ljudi koji su došli na studij u vrijeme Jugoslavije i ostali tu živjeti, jesu oni Palestinci, ali su bosanski državljani. Tu i tamo se pojavi Palestinac među migrantima koji bježi od veoma teškog života na palestinskom teritoriju, a pogotovo iz Pojasa Gaze koji je već 15 godina u potpunoj blokadi. Međutim, kada se uspoređuje s ostalim migrantima koji dolaze iz drugih krajeva svijeta koji žele ići na Zapad, mogu vam reći da je Palestinaca marginalna brojka. Nažalost, u manje od godinu dana tri su se Palestinca utopila u rijeci Drini i Uni, za prelaska granice. To je velika tragedija za njihove obitelji i za nas kao predstavnike vlasti. Mi imamo razumijevanje za te ljude jer bježe od teške ekonomske situacije. Zbog blokade i represije koje Izraelci provode, Palestinci žive u nehumanim, neljudskim uvjetima.

U svim državama bivše Jugoslavije, u BiH, Srbiji, Crnoj Gori... Palestina ima svoja veleposlanstva. Zašto ga nema i u Hrvatskoj?

Nema sumnje da je Hrvatska za Palestince izuzetno važna zemlja, pogotovo kada gledamo na razinu međunarodne politike jer je članica EU i igra važnu ulogu među balkanskim zemljama. Usto, ona je bila dio bivše Jugoslavije koje je s Palestinom imala sjajne odnose. Zbog toga i želimo imati dobre odnose i s Hrvatskom, koju poštujemo.