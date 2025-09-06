Umirovljenici članovi uprava: U Hrvatskoj 2175 osoba prijavljeno da radi 12 minuta dnevno, što se krije iza zanimljive brojke?

Hrvatska ovog ljeta bilježi rekordnu zaposlenost, no gotovo je nepoznato da se među 1,788 milijuna zaposlenih nalazi i 2175 osoba za koje je poslodavac predao prijavu da rade samo jedan sat tjedno, odnosno 12 minuta dnevno! Podatak smo dobili od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), koji navodi da je posljednjeg dana srpnja na nepuno radno vrijeme bilo prijavljeno 86.257 osoba, među kojima je i nešto više od dvije tisuće osoba koje su radile samo jedan sat tjedno. Umirovljenici koji rade do pola radnog vremena dio su te statistike.



Nitko se nije posebno bavio time na kojim to pozicijama rade zaposlenici angažirani na jedan sat tjedno, no iz neobaveznih razgovora s ljudima koji su prošli "sito i rešeto" u potrazi za poslom može se čuti da su simbolične prijave neko vrijeme bile prisutne na poslovima dostave ili taksiranja, uz većinske isplate "na crno". Ipak, država donekle kontrolira rad platformskih radnika jer se svi koji ih zapošljavaju moraju legitimirati pred Ministarstvom rada i dostaviti popis zaposlenih radnika. Na početku godine platforme i brojni agregatori (posrednici) zapošljavali su oko osam tisuća stranaca.