Muškarac poginuo u prosvjedima: U ruci mu je detonirala eksplozivna naprava

Jedan muškarac je poginuo u ponedjeljak navečer u prosvjedima u Minsku nakon što mu je u ruci detonirala eksplozivna naprava, objavile su u utorak vlasti glavnog grada Bjelorusije, nakon sporne ponovne izborne pobjede Aleksandra Lukašenka.

Državno izborno povjerenstvo objavilo je da je prema prvim rezultatima Lukašenko osvojio 80,23 posto glasova, a njegova protukandidatkinja Svetlana Tihanovskaja 9,9 posto glasova. Ona je objavila da ne priznaje Lukašenkovu pobjedu. Oporba tvrdi da su izbori namješteni, a nakon objave rezultata u Minsku su buknuli prosvjedi.

U ponedjeljak navečer, kako se vidi na video snimkama podijeljenim na društvenim mrežama, tisuće ljudi je izašlo na prosvjede u Minsku, a policija je intervenirala koristeći silu. Svjedoci tvrde da je policija koristila suzavce i šok bombe. Ljudi su bježali, nekoliko ulica je bilo odsječeno.

Foto: VASILY FEDOSENKO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Belarusian opposition supporters protest against presidential election results in Minsk People attend a rally following the presidential election in Minsk, Belarus August 11, 2020. The opposition rejected official election results handing President Alexander Lukashenko a landslide re-election victory. REUTERS/Vasily Fedosenko VASILY FEDOSENKO

Uoči prosvjeda, snage sigurnosti okupile su se u Minsku, a trgovački centri su se zatvorili ranije. Klupe i kante za smeće su uklonjene, a internet je povremeno prekinut, javljaju lokalni mediji.

Ranije u ponedjeljak je policija privela oko 3000 prosvjednika. Lukašenko opravdava postupanje policije i tvrdi da su na nemire odgovorili na "primjeren način".

"Upozorio sam da neće biti Maidana, bez obzira koliko to netko želio", rekao je Lukašenko aludirajući na revoluciju u susjednoj Ukrajini 2014.

Lukašenko (65) četvrt stoljeća vodi bivšu sovjetsku republiku u istočnoj Europi, između Rusije i članice EU-a Poljske.

Na novoj izbornoj pobjedi čestitali su mu, između ostalih, ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping, dok Zapad ukazuje na ozbiljne nepravilnosti na izborima i poziva na zaustavljanje policijske represije.