Musk iznenadio objavom na Twitteru: 'Imamo novu izvršnu direktoricu'

Vlasnik Twittera Elon Musk kaže da je zaposlio ženu da od njega preuzme dužnost glavne izvršne direktorice društvene mreže.

Musk, koji je kupio Twitter u listopadu 2022., tvitao je: "Uzbuđen sam što mogu objaviti da imam novu izvršnu direktoricu (CEO) za X/Twitter. Počinje s radom za otprilike 6 tjedana! Moja će uloga prijeći u funkciju izvršnog direktora & CTO-a (glavni tehnološki direktor), nadgledanje proizvoda, softvera i Sysopa".

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.