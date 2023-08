Musk: Ako zbog lajkanja imate problema na poslu – tužite, sve plaćamo

"Ako ste bili nepošteno tretirani od svojeg poslodavca zbog postanja ili lajkanja nečega na ovoj platformi, platit ćemo vaše pravne troškove. Bez ograničenja. Molimo da se javite", napisao je Elon Musk na svojem Twitteru koji se odnedavno zove X. Znači, ako vaš poslodavac uoči da ste na Twitteru, odnosno X-u, objavili nešto što se vašem poslodavcu ne dopada ili ste lajkali tako nešto pa ste zbog toga imali problema do utužive razine pa se odlučite pravno djelovati, Muskova platforma platit će vam sve troškove.

– Nećemo samo tužiti, bit će to iznimno glasno, a krenut ćemo i na upravne odbore kompanija – rekao je Musk kasnije odgovarajući na objavu o tome kako ništa ne mijenja ponašanje u SAD-u brže od prijetnje pravnim postupkom. Krajem prošlog mjeseca Musk je rekao da su mjesečni korisnici X-a dosegnuli "novi maksimum" i podijelio grafikon koji pokazuje da je korisnika više od 540 milijuna.

VEZANI ČLANCI:

Problem s logotipom

Brojke su objavljene u trenutku kada tvrtka prolazi kroz organizacijske promjene i želi potaknuti rast prihoda od oglašavanja koji su počeli padati. Bio je to i posljednji u nizu komentara rukovoditelja X-a koji tvrde da snažno raste broj korisnika, nakon što je Meta Platforms 5. srpnja pokrenula konkurentsku platformu pod nazivom Threads. Nakon 17 godina s ikoničnim logotipom plave ptice koji je simbolizirao emitiranje ideja svijetu, milijarder Musk preimenovao je Twitter u X i predstavio novi logo u srpnju, stavljajući fokus na izgradnju "aplikacije za sve". Musk je ranije u srpnju rekao da je novčani tok platforme i dalje negativan zbog gotovo 50 posto pada prihoda od oglašavanja i velikog duga. No, i sam Elon Musk, odnosno njegova društvena mreža, ima problema. I to upravo zbog slova X, kako se nekadašnji Twitter zove. Naime, X se suočava s naplatom vlasti San Francisca nakon postavljanja neovlaštenog svjetlećeg znaka, odnosno slova X, na krov svog sjedišta. Znak je postavljen u petak u sklopu promjene identiteta tvrtke, ali je tijekom vikenda privukao 24 pritužbe. Skinut je u ponedjeljak, ali će biti naplaćen trošak građevinskih dozvola za njegovo postavljanje i uklanjanje. Vlasti San Francisca rekle su da tvrtka nije imala dozvolu za postavljanje znaka. U službenoj izjavi dužnosnici su rekli da će tvrtka također morati pokriti troškove Odjela građevinske inspekcije i istrage Odjela za planiranje. To je uvjetovalo i da se privremeno moralo odustati od uklanjanja starog naziva tvrtke, jedno kratko vrijeme na zgradi su ostala samo slova ER, ostatak od riječi "Twitter".

Postavljena su Musku i konkretnija pitanja o mudrosti napuštanja jednog od najpoznatijih imena u tehnologiji – i ukidanja logotipa plave ptice koja je bila sinonim te platforme. Unatoč ubrzanoj transformaciji, do sada su jedine promjene bile kozmetičke, simbolom X zamijenjena je plava ptica na mobilnim verzijama platforme i verziji za desktop. No, Musk je ipak unio popriličnu dozu zabune u svijetu tehnologije naglom promjenom imena. Jer, kada je Snapchat promijenio korporativni identitet usput izbacujući "chat" pa je ostalo samo "Snap", njihova aplikacija nije mijenjala ime. Kada je Facebook kao krovna kompanija dobio ime Meta, sama aplikacija također nije mijenjala ime.

VEZANI ČLANCI:

Nagla promjena

Zapravo, do sada nijedna aplikacija kojom se već koristilo na desetke milijuna ljudi, kao što je to upravo Twitter/X, nije nikada prošla ovako temeljitu promjenu. Od rebrandinga se digla kosa na glavi korisnicima i fanovima Twittera koji su prihvatili i navikli se na tvrtkin ikonični plavo-bijeli logo ptice i koristili se riječima povezanima s pticama u kontekstu platforme. Tweet se odnosio na objavu; tweetati je bio glagol koji je označavao objavljivanje, a dijeljenje posta druge osobe bilo je poznato kao retweet. Neki ljudi su se pitali hoće li se ime X uspjeti zadržati, posebno s obzirom na to da se riječ "tweets" i dalje javlja pri pretraživanju interneta. Početna tipka aplikacije i dalje je u obliku kućice za ptice, a web stranica tvrtke ostaje Twitter.com. Barem za sada. No ipak će to biti X. Tamo kažu da će se njihova aplikacija ubuduće definitivno zvati tako, X.

"Aplikacija X pouzdano je digitalno javno mjesto okupljanja za sve", stoji u marketinškim materijalima. Još nije do kraja jasno kako će se zvati tweetovi, vjerojatno je da će postati – xeets. Međutim, neki korisnici ističu da se neće prilagođavati novom imenu već će nastaviti koristiti se starim, ne obazirući se na Elona Muska koji tek mora postići da X bude prepoznatljiv kao Twitter.

VIDEO Kontroverzni milijarder Musk najavio novu umjetnu inteligenciju: "TruthGPT tragat će za istinom"