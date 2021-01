Murter, Tisno, Tribunj i Pirovac pokrenuli akciju obnove kuća, uključio se i Knin

Na inicijativu načelnika općine Murter Kornati Tonija Turčinova načelnici općina Murter Kornati, Tisno, Pirovac i Tribunj pokrenuli su akciju prema kojoj bi svaka od općina obnovila po jednu kuću Petrinjcima čije su kuće razrušene u potresu.

Načelnik općine Tribunj Marko Grubelić u razgovoru u petak ujutro potvrdio nam je da su se u akciju u počele uključivati i ostale i općine i gradovi nakon objave informacije da će općine sa šibenskog područja same sudjelovati u obnovi kuća Petrinjcima i mještanima okolnih mjesta u kojima su potresi razrušili njihove domove.

- Već su mi se javili gradonačelink iz Knina i kao i iz Supetra i istakli kako će i oni sudjelovati u obnovi kuća Petrinjcima čiji su objekti stradali u potresu. Mi procjenjujemo da bi za obnovu svatko trebao izdvojiti oko 500.000 kn no taj iznos ne mora biti toliki kada se zna da će i neki sami građani i privatnici poduzetnici sudjelovati u toj obnovi, pa mi se tako tijekom jutra javio i jedan poduzetnik koji radi PVC stolariju i koji je rekao da će besplatno izraditi sve prozore za jednu kuću, javio se i jedan keramičar koji je rekao da će potpuno napraviti sve keramičke radove besplatno. Cilj ove akcije je da se u slučaju potresa u Petrinji, Glini i okolnim mjestima ne ponovi scenarij iz Zagreba jer je tamo potres bio prije 8 mjeseci a još se ništa nije dogodilo po pitanju obnove odnosno traje procedura zakoni i ostalo, a mi bi na ovaj način potaknuli da se to što prije napravi i da zapravo u idućih pola godine svima budu objekti obnovljeni. mi smo sigurni da bi oko 150 objekata mogla obnoviti samo Dalmacija i priobalje i naša općina primjerice nije najbogatija ali nije ni najsiromašnija i činjenica je da Slavonske općine nemaju ni za sebe, ali ako mi u Dalmaciji imamo za obnoviti po jednu ili dvije kuće mi to trebamo učiniti i pomoći tim ljudima - rekao nam je načelnik Grubelić.

Općine Murter-Kornati, Tisno, Pirovac i Tribunj na području grada Petrinje obnoviti će tako četiri obiteljske kuće onim obiteljima koji su u potresu ostali bez svojih domova. Načelnici Ovih općina pozivaju stoga i ostale načelnike općina u Hrvatskoj koje su to u mogućnosti da se uključe u akciju u kojoj će svaka opcins obnoviti po jednu kuću razrušenu u potresu u Petrinji.

- Već smo u dogovoru s pojedinim obiteljima kojima ćemo na ovakav konkretan način pomoći od samog projektiranja objekata pa do gradnje. Prioritet obnove od naše strane imati će obitelji s maloljetnom djecom. Ovo je samo mali kamenčić u moru onog što nam je dužnost trenutno raditi. Sve općine otvoriti će posebne račune za ovo namjenu, a o detaljima akcije izvijestiti ćemo vas odmah nakon nove godine - istakao je na svom Facebook profilu načelnik općine Tisno Ivan Klarin.

Akcija pomoći Petrinjcima krenula je dakle iz općine Murter i tamošnji je načelnik Toni Turčinov istakao kako je na Murteru tijekom ljeta puno Petrinjaca i da će im Murterini pomoći u ovoj akciji kako bi Petrinjci kojima su razrušeni domovi mogli u svoje nove kuće kako se nadaju u općinama na šibenskom području odakle je i krenula ova akcija pomoći, useliti već da 1. svibnja. Načelnici Klarin Turčinov Grubelić i Gulam odmosno načelnici opcina Tisno Murter Tribunj i Pirovac koji su pokrenuli ovu akciji vjeruju da bi svaka od 150 općina u priobalju mogla pomoci izgraditi po jednu kuću. Svaki grad pomogao u obnovi po dvije kuće i time bi se triješio veliki dio pomoći Petrinjcima čiji su domovi srušeni u potresu. Ukoliko bi se u akciju uključila i druge i općine i gradovi ta akcija i rezultirala potpunim uspjehom po pitanju pomoći stradalim Petrincima u potresu a osim inicijative da općine izgrade po jednu a gradovi po dvije kuće načelnice 4 šibenskih općina će i inicirati otvaranje računa za pomoć Petrinjcima i mještanima susjednih mjesta čije su kuće stradale u potresima. Inače dobar broj obitelji smješten je već Nekoliko dana u apartmanima koje su im ustupili Dalmatinci za korištenje dok im se ne obnove porušene kuće.

