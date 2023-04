München kaže da će sam pokrenuti svoju nuklearku nakon što je Berlin isključio posljednje tri

Prijeti li raskol između Bavarske i Njemačke zbog nuklearnih elektrana? Bavarska vlada u Münchenu kaže da će sama pokrenuti jednu svoju nuklearku nakon što je njemačka vlada u Berlinu zaustavila rad posljednje tri nuklearne elektrane u Njemačkoj.

Francuzi šire kapacitete

Njemačka je u subotu iz mreže isključila tri svoje posljednje nuklearke i tako okončala 60 godina korištenja tog izvora energije. Očito je takva odluka morala izazvati kontroverzu jer Europska unija još je lani privremeno prihvatila nuklearnu energiju kao zelenu, a izostanak tog izvora električne energije po procjenama mnogih usporit će tranziciju prema obnovljivim izvorima. Zbog ruske agresije na Ukrajinu ponovo je u Njemačkoj aktivirano 14 termoelektrana na ugljen. A gase se tri nuklearne. Tri nuklearke, odnosno reaktori, Emsland na sjeveru, Neckarwestheim 2 na jugozapadu i Isar 2 na jugoistoku Njemačke imale su produžen rok od tri i pol mjeseca, no u subotu su ipak ugašene bez obzira na rastuću debatu.



Francuska, koja se uvelike oslanja na svoju mrežu nuklearnih elektrana te planira produžetak njihova radnog vijeka uz gradnju šest novih reaktora, pita se što je razlog tako tvrdoglavoj odluci Berlina – je li to pad cijena električne energije na međunarodnim tržištima u posljednje vrijeme, ili je to politička snaga Zelenih s kojima socijaldemokratski kancelar Olaf Scholz ne želi nove sukobe u vladi? Robert Habeck, ministar gospodarstva iz Zelenih, uvjeren je da je nuklearno doba završeno, a zemlja ima sigurne izvore energije. Tako, međutim, ne misli Markus Söder, premijer Bavarske, koji je odmah u nedjelju predložio da njegova država samostalno preuzme kontrolu nad nuklearkom Isar 2., koja je drugi i najsnažniji reaktor nekadašnje nuklearne centrale na rijeci Isar i nalazi se na 80 km od Münchena. Ovaj je njemački političar uporni kritičar politike odmicanja od nuklearne energije te je u Bild am Sonntagu rekao da bi takav potez njegove vlade povlačio i amandman na Zakon o nuklearnoj energiji.

- Bavarska stoga zahtijeva da savezna vlada državama prepusti odgovornost za nastavak rada nuklearnih elektrana. Dok energetska kriza ne završi i dok prijelaz na obnovljive izvore nije uspio, moramo koristiti sve oblike energije do kraja desetljeća. Bavarska je spremna prihvatiti ovu odgovornost. Mi smo pionir u istraživanju nuklearne fuzije i ispitujemo konstrukciju vlastitog istraživačkog reaktora, u suradnji s drugim zemljama. Ne može biti da zemlja inženjera poput Njemačke odustane od bilo kakvog zahtjeva za oblikovanjem budućnosti i od međunarodne konkurentnosti - rekao je bavarski premijer.



Ovaj demokršćanin, šef CSU-a, iskoristio je priliku i da napadne Zelene nazvavši ih štetnima po zaštitu od klimatskih promjena, gospodarstvo te ugrozu njemačkog napretka. A vladajuća je koalicija naivna ako se nada da će i sljedeća zida biti blagom. Podsjetio je i kako je Savezna agencija za energiju upozorila da bi Njemačku sljedeće zime mogla dočekati energetska kriza. Ali, savezno ministarstvo okoliša Söderov zahtjev da savezne države imaju ovlasti nad nuklearkama odbilo uz obrazloženje da bi za to trebalo mijenjati Ustav.

Nekoliko sati nakon što je Njemačka završila svoju atomsku eru isključivanjem posljednja tri nuklearna reaktora, najveći pojedinačni reaktor u Europi pušten je u redoviti pogon u Finskoj - Olkiluoto 3. Kašnjenje je bilo čak 14 godina, ali TVO, operater elektrane ponosno je objavio kako je sada već pušta struju u finsku mrežu. - Proizvodnja u Olkiluoto 3 stabilizira cijenu električne energije i igra važnu ulogu u finskoj zelenoj tranziciji - kazao je Jarmo Tanhua, direktor TVO-a i dodao da će ostati operativna “barem sljedećih 60 godina”.



Finski primjer

Finci nuklearnu energiju ne samo da smatraju zelenom, nego je vide ključnom u zelenoj tranziciji smatrajući da je ona teško moguća bez takvog izvora energije. Nuklearni reaktor u Finskoj je u pogon pušten prije više od četiri desetljeća, sada imaju pet reaktora u dvije centrale kojima pokrivaju 40 posto svojih potreba za strujom. Olkiluoto je prvi novi nuklearni reaktor na tlu zapadne Europe u posljednjih 15 godina. A da stvar bude pogubnija po Nijemce, riječ je o prvom reaktoru nove generacije, EPR-u, odnosno Europskom tlačnom reaktoru, koji su zajednički razvili francuska Areva i – njemački Siemens.

