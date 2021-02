Mrsić: Bandićeva era je završila i pitanje je hoće li njegova era biti zapamćena kod građana

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić a koji je ujedno i kandidat za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima gostovao je u studiju Večernjeg lista povodom smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Na početku je izrazio sućut obitelji i Bandićevim suradnicima. Emisiju je vodila novinarka Lana Kovačević.

"Njegova era je završila i pitanje je hoće li njegova era biti zapamćena kod građana i povijest će to odlučiti. Bio je osoba velike energije, velikog političkog erosa, osoba koja je živjela za politiku, koja je s politikom i otišla", kazao je Mrsić.

Teško da će nam se ponoviti Milan Bandić. Treba se osigurati funkcioniranje grada, smatra Mrsić. "Milan Bandić je vladao na jedan specifičan, autoritaran način. Sve su odluke bile koncentrirane u njegovim rukama, i ono što bi se moglo dogoditi do izbora da nema tko donositi odluke, velika je odgovornost na Gradskoj upravi i Skupštini", dodao je.

"Zagreb bi trebao ostati u sigurnim rukama, sada još i više. Era Milana Bandića je završena, on je bio političar kontroverzni, puno je stvari napravio koje su Zagrebu bile dobre ali je sve to zasjenjeno svim onim aferama koje je imao", dodao je.

Najznačajnije je što je Bandić napravio je to da je Zagreb usmjerio prema Europi, ali ne dovoljno, smatra Mrsić. "Nije napravio da se grad ravnomjerno razvija, ima puno problema", dodao je.

U Zagrebu se, smatra Mrsić sada situacija mijenja, i počinje jedna nova kampanja. "Većina mojih suparnika je bazirala kampanju na kritici Milana Bandića i pokazivanju da su drugačiji, no sada to više neće biti tema. Kampanje treba mijenjati, a i građani će drugačije početi razmišljati", dodao je. Kandidati u ovim dvjema velikim strankama će imati problem.

"Svi koji su obećavali projekte su zamazivali oči građanima, Zagreb će biti u problemima, i to je ostavština Milana Bandića uz dobre stvari koje je napravio. Otišao je na način kako je i želio, otišao je s mjesta gradonačelnika, to je ono kako je vjerojatno želio otići iz politike", kaže Mrsić.

Mogućnost mijenjanja kandidata

"Vjerojatno građani ne bi pozdravili to s mijenjanjem kandidata. I sad je na svim strankama, kako će se dalje postaviti u kampanji. Mi smo krenuli potpuno drugim putem. Naš program je baziran na tome da je potrebna obnova", kazao je Mrsić.

Šok za Holding

Holding mora osigurati funkcioniranje svih službi i tu je odgovornost na čelnim ljudima Holdinga, kaže Mrsić.

"Vidjet ćemo i određeno preslagivanje unutar Holdinga prema novim centrima moći. To je bio i način kako je Bandić vladao. Nadam se da to neće dovesti do problema u funkcioniranju Holdinga Moj osobni stav je da stvari moraju funkcionirati na drugačiji način. Upravljanje treba biti da se grad razvija, a ne treba ovisiti o jednom čovjeku. Tako disperzirate korupciju", dodao je.