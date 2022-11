Može li 'Crvena srijeda' - alarm progonjenih kršćana probuditi uspavani Zapad?

Premda se naše društvo, kao i većina zapadnih, posljednjih godina doslovce dresira u prepoznavanju društvenih ugroza raznoraznih društvenih skupina, gotovo je bez senzibiliteta za stradanje kršćana i gubitak ne samo njihovih vjerskih prava, nego i života diljem svijeta, a ponajviše na Bliskom Istoku i u Africi. Sramežljivo se tako u javnost ovoga tjedna probila "Crvena srijeda" (Red Wednesday), kampanja u kojoj se osvjetljavanjem crkava u crveno ukazuje na progon kršćana u svijetu i potiče društva, ponajprije zapadna, da reagiraju i zaštite pogrom kršćana, koji u nekim dijelovima poprima apokaliptične razmjere.

Najnovije izviješće o potlačenim i progonjenim kršćanima zbog vjere "Progonjeni i zaboravljeni" pokazuje da je u 75 posto od 24 ispitanih zemalja progon kršćana dodatno porastao u posljednje dvije godine te da je migracijska kriza na Bliskom istoku ugrozila opstanak nekih od najstarijih kršćanskih zajednica na svijetu. Razlozi? Sežu od islamskog fundamentalizma do diskriminacije, preko ratova i do ekonomskih problema.

Tako je u Izraelu, od njegova osnutka 1948. godine, broj kršćana na palestinskim područjima pao s 18 posto na ispod jedan posto stanovništva! A u posljednje dvije godine više od peti tisuća kršćana napustilo je Svetu zemlju, uključujući i Jeruzalem, otišavši uglavnom u Europu, SAD i Kanadu. No, egzodus kršćana iz Sirije i Iraka još je dramatičniji. Uoči drugog Zaljevskog rata, broj kršćana u Iraku procjenjivao se između 1 i 1,4 milijuna, a od tada je njihov broj pao za najmanje tri četvrtine, navodi u svojem izvješću Zaklada papinskog prava "Pomoć Crkvi u nevolji".

U Siriji je broj pripadnika kršćanske zajednice pao s 10 posto u 2011. na manje od dva posto te je postojanje zajednice u opasnosti. Također, mnogi kršćani napuštaju i Libanon, gdje vlada "paralizirajuća" ekonomska kriza, pa je u prošlih 30 mjeseci, primjerice, samo kanadsko veleposlanstvo u Bejrutu primilo je više od 10.000 imigracijskih zahtjeva od mladih ljudi i obitelji. No, mnogi kršćani napuštaju i Jordan, usprkos njegovoj relativnoj političkoj stabilnosti i boljoj sigurnosti.

Stanje u Nigeriji je najdramatičnije zbog naglog porasta terorističkog nasilja, osobito islamističke terorističke skupine Boko Haram i procjenjuje se da je od siječnja 2021. do lipnja 2022. ubijeno oko 7600 nigerijskih kršćana. Kršćani su progonjeni i u Sjevernoj Koreji, Indiji, Šri Lanki, kao i Egiptu i Pakistanu, u kojemu sustavno otimaju i siluju kršćanske djevojke, prisilno ih obraćaju na islam i prisiljavaju na brak.

Teško je kazati da će u crveno osvijetljene crkve ove srijede preko noći promijeniti ovu crnu sliku. No, kampanja, koja čak obuhvaća cijeli ovaj "crveni tjedan", upozorit će na opasnost nove slike svijeta, koja će uskoro ostati bez kršćana čak i u onim dijelovima svijeta odakle je poteklo kršćanstvo. "Crveni tjedan" (Red Week) započeo je tako da je 2015. godine brazilski ured Zaklade "Pomoć Crkvi u nevolji" osvijetlio kip Krista Otkupitelja u Rio de Janeiru kao znak solidarnosti s progonjenim kršćanima u Iraku. Iduće je godine, nadahnuta istom idejom, podružnica u Italiji osvijetlila rimsku Fontanu di Trevi. Podružnica u Ujedinjenom Kraljevstvu proširila je tu misao te je pokrenuta "Crvenu srijedu" kao dan posvećen sjećanju na progonjene kršćane na odabranu srijedu u studenom, a kampanju su, iz solidarnosti, osim kršćanskih prihvatile i druge religijske zajednice.

U tome duhu priključila joj se i Hrvatska okruglim stolom u Saboru u organizaciji zastupnice Marijane Petir, koja se jedina sustavno bavi ovom temom i na čiju su inicijativu podijeljene Vladine stipendije mladim progonjenim kršćanima. Koliko je taj potez bio vrijedan pokazalo se upravo na spomenutom okruglom stolu, na kojemu je bio i mladi Pakistanac Aman Shakeel, student prve godine strojarstva, koji je na odličnom hrvatskom jeziku ispričao kao kršćani u Pakistanu nemaju novca ni za hranu, ne mogu se školovati, a onda niti doći do poslova.

"Moj tata je taksist, imam dva brata i on nema novca platiti visoko obrazovanje. Bio mi je san studirati u inozemstvu, u toplom okruženju i s dobrim ljudima, a ova mi je stipendija to omogućila. Bila mi je to životna prilika i zahvalan sam vam na njoj", posvjedočio je simpatični Pakistanac na ovotjednu hrvatsku "Crvenu srijedu", koja uspavanim kršćanima na Zapadu treba biti poruka i upozorenje, jer i njihovoj slobodi vjerovanja prijete mnoge neslobode. Sofisticiranije od gore nabrojanih, ali ništa manje opasne i pogubne za kršćanske živote.