Most traži od Vlade RH: Proglasite Komšića personom 'non grata' u Hrvatskoj

Nakon vijesti iz Bosne iz Hercegovine da bi Željko Komšić mogao po četvrti put predstavljati Hrvate u Predsjedništvu BiH, reagirali su iz stranke Most. Naime, iz Mosta su javno na svojim društvenim mrežama objavili poziv Vladi Republike Hrvatske i ministarstvu vanjskih poslova RH da se Komšića proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj.

Most planira taj zahtjev službeno pokrenuti u Hrvatskom saboru:

"Klub zastupnika Most Hrvatska upućuje zaključak u saborsku proceduru kojim se obvezuje Vlada RH i ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske da Komšića proglasi personom non grata u Republici Hrvatskoj. Mnogi su to zazivali i najavljivali, ali vrijeme je da se to konačno i pokrene", objavili su na Facebooku i Twitteru iz Mosta.

Klub zastupnika @MostHrvatska upućuje zaključak u saborsku proceduru kojim se obvezuje @VladaRH i @MVEP_hr da Komšića proglasi personom non grata u Republici Hrvatskoj. Mnogi su to zazivali i najavljivali, ali vrijeme je da se to konačno i pokrene. pic.twitter.com/VsyoKoCTob — Most (@MostHrvatska) October 3, 2022

Središnje izborno povjerenstvo (SIP) Bosne i Hercegovine objavilo je jutros nove podatke prema kojima Željko Komšić ima 183.529 glasova (53,61%), a Borjana Krišto ima 158.781 (46,39%). Obrađeno je 2812 biračkih mjesta, odnosno 84,75%. Denis Bećirović ima 57% glasova, Bakir Izetbegović 37,84%, a Mirsad Hadžikadić 5,16%. Željka Cvijanović je sa 52,87% glasova ispred Mirka Šarovića koji ima 35,70%.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović izjavio je da je nametanje Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH glasovima Bošnjaka štetno za državu BiH i pozdravio je intervenciju visokog predstavnika, ali je dodao da njome nije provedena presuda o legitimnom predstavljanju.

VIDEO 'Krišto je izgubila neravnopravnu utrku, Komšić je glavni uzrok problema'