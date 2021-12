Mons. Roko Glasnović: Janjevac sam, a Janjevo je dalo 75 svećenika u 150 godina

Roditelji mi nisu branili postati svećenikom“, rekao je novi dubrovački biskup mons. Roko Glasnović u intervjuu za Izvještajnu katoličku agenciju IKA, dodajući da njegova obitelj ima još jednoga svećenika, a to je njegov brat Franjo, župnik u Vodicama i dekan Vodičkog dekanata.

„Nikad nam roditelji nisu rekli da moram ili trebam biti svećenik, niti su nam zabranili ići za svećenika. Naime, znam da su nekim kolegama, koji su bili jedinci, njihovi roditelji branili biti svećenikom. Neki su čak i školu mijenjali, sve dok nisu vidjeli da ga trebaju pustiti, dati mu slobodu. Smatram kako svatko treba biti slobodan odlučiti i sam odgovoriti na poziv koji Bog upućuje“, rekao je mons. Glasnović, čije će ređenje za biskupa biti 22. siječnja u dubrovačkoj katedrali.

Mons. Glasnović podrijetlom je iz Janjeva te ne upit kako je, kada je zaređen za svećenika bio 38. svećenik porijeklom iz Janjeva, odlučio postati svećenikom i što obitelji čini plodnima za duhovna zvanja, odgovara kako se radi o „jednostavnosti, otvorenosti životu i redovitom slaganju svih stvari“.

„Ključna je i solidarnost u obitelji. Recimo, u Kistanjama mi je župnik don Ivan rekao da svaka obitelj ima u prosjeku petero djece. Naravno, iz tih obitelji gdje ima djece, ima i duhovnih zvanja. Mislim da je Janjevo unazad 150 godina imalo 75 svećenika. Svi moramo biti spremni na otvorenost križu jer križ je spasonosan. Mi često mislimo da je križ nešto teško što me opterećuje. Treba to okrenuti, ne nosimo samo mi križ, već križ nosi nas u vječnost, do Neba“, kaže novi dubrovački biskup.

