Mons. Mate Uzinić: Radimo na tome da se i razvedeni mogu pričestiti

Hrvatski biskupi pripremaju dokument “Ususret svima bez iznimke”, kojim će se, između ostaloga, omogućiti i pričest nekim razvedenim i ponovno vjenčanim bračnim parovima u duhu pobudnice “Amoris laetitia - radost ljubavi”. Točnije, dokumentom će omogućiti da se stupnjevito pristupi onim parovima koji “ne žive ideal kršćanske obitelji”, kako je rekao nadbiskup koadjutor riječki mons. Mate Uzinić na kraju jesenskog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije.

– Možda će u se u nekim slučajevima i naći način da se dođe do toga, ali procesom razlučivanja u konkretnim slučajevima vidjet će se postoji li ili ne postoji u bitnom subjektivna krivnja osobe koja bi sprečavala da ona može biti u milosti, pa i pristupiti sakramentima. Ako ne postoji, onda će se u pojedinim slučajevima i moći donijeti takva odluka, no to je proces koji treba proći kroz sve stupnjeve – pojasnio je mons. Uzinić i dodao da dokument još nije dovršen, ali da će slijediti razmišljanje iz 8. odjeljka “Amoris laetitia”.

– Važno nam je da se nitko ne osjeti odbačenim. I s druge strane, da ne izgubimo iz vida da su brak i obitelj ‘radost ljubavi’ – rekao je mons. Uzinić i dodao da Crkva želi staviti obitelj u središte njezina zalaganja, jer „živimo u vremenu u kojem je obitelj sve više društveno marginalizirana, prepuštena sama sebi“.

Mate Uzinić dodao je i da je jedna od najvažnijih nakana ove Godine obitelji “osvijestiti mladima važnost ljubavi, sebedarja, kako bi onda i odnos prema braku i prema obiteljskom životu bio drukčiji“

