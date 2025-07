Europa je spremna za superaplikaciju, a Hrvatska ima ozbiljnu ‘fintech’ scenu

U industriji plaćanja dogodila se potpuna metamorfoza, kaže Damir Čaušević, suosnivač i predsjednik Uprave Monri Paymentsa u intervjuu Poslovnom dnevniku. Toj preobrazbi sigurno je pridonio i Monri, jedna od vodećih “fintech” kompanija u regiji koja je na tržište izašla prije osam godina s vizijom pojednostavljenja i unaprjeđenja digitalnog plaćanja. Da im je to uspjelo, govore tržišni trendovi i brojke. Monri Payments danas obrađuje 350 milijuna transakcija godišnje ukupne vrijednosti veće od pet milijardi eura, posluje na osam tržišta te zapošljava 220 ljudi. No, tržište karakteriziraju brze promjene te s razvojem tehnologije i umjetne inteligencije potrošače čekaju nova unaprjeđenja u načinu na koji kupuju i plaćaju. Čaušević kaže da uskoro možemo očekivati interoperabilno instant rješenje za plaćanje koje funkcionira na cijelom području Europske unije, a koje razvija Europska inicijativa plaćanja (EPI). Promjene na tržištu u Monriju, koji je do sada proveo tri akvizicije, pozorno prate, a Čaušević najavljuje da je četvrta akvizicija samo pitanje vremena.

Više novih trendova plaćanja pojavilo se posljednjih godina. Najzastupljeniji su digitalni novčanici, kriptovalute i instant plaćanje između računa, što se i zakonski mora uvesti do listopada ove godine. Koliko su ti novi trendovi, i koji najviše, zavladali Hrvatskom?

U Hrvatskoj trenutačno dominiraju digitalni novčanici i instant plaćanja kao najizraženiji trendovi u području modernih platnih rješenja. Sve više korisnika koristi mobilne uređaje za svakodnevna plaćanja, dok trgovci ubrzano prilagođavaju svoje sustave novim očekivanjima tržišta. Instant plaćanja dodatno su potaknuta integracijom Hrvatske u TIPS sustav Europske središnje banke, omogućujući brze i dostupne transakcije 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu. Iako kriptovalute još nisu dosegle široku svakodnevnu primjenu, njihova uloga raste u e-trgovini i međunarodnim plaćanjima, a stablecoini i digitalne valute središnjih banaka sve su češće tema regulatornih i tehnoloških inicijativa. Hrvatska aktivno sudjeluje u kreiranju i implementaciji trendova i u nekim segmentima prednjačimo po brzini implementacije novih platnih tehnologija.

Monri posluje na osam tržišta jugoistočne Europe – kakvi su trendovi u zemljama regije? Koja država prednjači u korištenju novih tehnologija u plaćanjima, kako među građanima, tako i među pružateljima usluga, a tko najviše zaostaje?

Zemlje jugoistočne Europe na kojima Monri posluje nalaze se u različitim fazama digitalne transformacije. Slovenija i Hrvatska predvode kad je riječ o usvajanju novih tehnologija u području plaćanja. S druge strane, pojedina tržišta još zaostaju, djelomično zbog regulatornih ograničenja ili činjenice da nisu članice Unije, što otežava prekogranično poslovanje i licenciranje. U takvom kontekstu ključno je imati jaku lokalnu prisutnost, pouzdane partnere i tehnološku platformu koja se može brzo prilagoditi potrebama svakog tržišta. Naš pristup uvijek je graditi povjerenje kroz suradnju, posebno s bankama, i tako omogućiti stabilan rast u izazovnom okruženju. Kao jedno od zanimljivih tržišta koje se jako brzo razvija izdvojio bih Rumunjsku jer zbog veličine tržišta vidimo interes različitih međunarodnih fintech igrača, što znatno pridonosi ubrzanom razvoju.

Kakve trendove u plaćanjima možemo očekivati u bliskoj budućnosti, kroz, recimo, dvije do pet godina? Kakav će utjecaj umjetna inteligencija imati na način na koji plaćamo i način na koji se obrađuju plaćanja?

U sljedećih dvije do pet godina očekujemo snažan nastavak digitalne transformacije sektora plaćanja. Instant plaćanja postat će snažnije zastupljena, prepoznajemo više kompanija u Europi koje pokušavaju nametnuti instant plaćanja kao standard i približiti ih svakodnevnoj upotrebi. Među njima se ističe digitalni novčanik Wero, rješenje EPI-ja, kompanije koje su osnovale neke od najvećih europskih financijskih institucija. Wero, odnosno EPI, rade na okrupnjavanju instant rješenja plaćanja na tržištima EU-a te je za očekivati da ćemo uskoro vidjeti interoperabilno instant rješenje plaćanja koje funkcionira na cijelom području EU-a. Inicijativa Europske centralne banke za uvođenjem digitalnog eura također je nešto čije rezultate možemo očekivati u skorijoj budućnosti te što bi moglo značajno utjecati na industriju plaćanja. Već godinama se priča o tome, regulativa je posložena te se sada očekuje faza implementacije. Plaćanja će se sve više integrirati u aplikacije koje nisu primarno financijske prirode. Primjetna su nastojanja određenih društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju za obogaćivanjem njihove ponude integriranjem platnih i financijskih usluga. Takve stvari nisu ništa neviđeno u svijetu, na tržištu Azije već imamo dosta sličnih uspješnih priča te je pitanje vremena kada će i u Europi zaživjeti slična superaplikacija. Umjetna inteligencija igrat će ključnu ulogu u personalizaciji usluga i sigurnosti transakcija, kroz prepoznavanje obrazaca ponašanja i otkrivanje sumnjivih aktivnosti u stvarnom vremenu. Također, unaprijedit će korisničku podršku i omogućiti bolje donošenje poslovnih odluka temeljenih na podacima. Kartične sheme idu i korak dalje te najavljuju skoro implementiranje agentske trgovine koja će potencijalno uime i za račun korisnika samostalno obavljati kupnju.

Monri je počeo kao startup 2017. Koliko se industrija plaćanja promijenila od tada do danas te što biste izdvojili kao najznačajnije promjene?

Online plaćanja postala su standard, beskontaktna plaćanja gotovo su u potpunosti preuzela primat, plaćanje digitalnim novčanicima sve više dominira i postaje svakodnevica, kriptovalute i stablecoins bilježe uspon, regulativa se drastično mijenjala, a sigurnost plaćanja prati ovaj rapidni razvoj… Dogodila se potpuna metamorfoza. Samo na primjeru Hrvatske možemo se sjetiti kako je 2017. dominirao kaos na blagajničkim prodajnim mjestima. Sjetite se pet terminala različitih banaka te pitanja na svakoj blagajni – plaćate li na rate i koja je vaša banka? Mi u Monriju prepoznali smo taj problem te danas, nakon osam godina, rijetko ćete se susresti s tim pitanjima. Bitna činjenica koja je omogućila da se taj problem riješi je i promjena percepcije banaka prema “fintech” kompanijama, koje su prepoznale potencijal partnerstva na dobrobit korisnika.

Monri Payments raste iznimno brzo, posebno od kada vas je, 2019. preuzeo poljski Payten, dio ASEE grupe. Ove ste godine na Deloitteovoj listi najbrže rastućih tehnoloških kompanija u Europi, s rastom od 740 posto. Što je bilo ključno za tako brzi rast kompanije?

Brzi rast Monrija rezultat je kombinacije nekoliko ključnih faktora koji su nas doveli do pozicije vodećeg igrača u regiji. Prije svega, fokus na potrebe naših klijenata i prepoznavanje njihovih poslovnih potreba. Od samoga početka moj cilj je bio osmišljavati rješenja koja uistinu koriste našim klijentima. Uvijek smo bili spremni ići korak dalje, od prilagođavanja rješenja njihovim poslovnim potrebama do pružanja stalne podrške. Sva tržišta na kojima smo prisutni imaju svoje lokalne specifičnosti na koje smo uvijek obraćali pozornost znajući koliko su važne. Možemo reći da je tržište to prepoznalo te da je povjerenje naših klijenata jedan od najvećih generatora našeg brzog rasta. Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših zaposlenika pri čemu iznimno cijenimo ekspertizu timova na pojedinim tržištima, što značajno pridonosi tome da nas klijenti prepoznaju kao pouzdane partnere. U prosjeku zapošljavamo 30 novih zaposlenika godišnje te nastojimo da je svaki od njih ne samo stručnjak, nego i entuzijast u poslu kojim se bavi. Neizostavno je i prepoznavanje tržišnih prilika u segmentu plaćanja i pravodobno ulaganje u razvoj tehnologije. Bitan moment u cijeloj priči bila je i akvizicija Paytena 2019. u sklopu ASEE grupe. Time smo osigurali stabilnu financijsku osnovu i pristup resursima velike međunarodne grupe te smo se mogli fokusirati na rast i inovaciju.

Do sada ste realizirali tri akvizicije – Gastrobit, Remaris i WSPay. Planirate li koju novu?

Naravno, uzimajući u obzir činjenicu da nam je zadnja akvizicija bila prije nekoliko godina, mogu reći da je samo pitanje vremena. Kontinuirano pratimo tržište i procjenjujemo nove mogućnosti za strateške akvizicije koje mogu dodatno ojačati naš portfelj rješenja. Akvizicije ne promatram samo u segmentima u kojima smo već prisutni, već i u onima koji su komplementarni našem biznisu i koji mogu unaprijediti korisničko iskustvo ili ubrzati ulazak na nova tržišta. Cilj nije kvantiteta, već strateška sinergija i dugoročna vrijednost. Bitan parametar u svemu tome su i timovi koji nam dolaze s tim akvizicijama jer je namjera da oni ostanu generatori rasta i inovacija.