Moldavija strahuje da je sljedeća meta; Putin Ukrajini: Prestajemo s operacijom kad se ispune zahtjevi

Danas je dvanaesti dan invazije Rusije na Ukrajinu. Grad Borodjanka gotovo je u potpunosti uništen, a ruske su snage preuzele kontrolu nad ukrajinskom vojnom bazom u blizini Hersona.

Odgođena je i akcija evakuacije civila iz Mariupolja, a obje strane optužuju se međusobno za opstrukciju humanitarnih koridora. Broj izbjeglica uskoro bi se mogao popesti i do 1,5 milijuna ljudi.

Ključni događaji:

TIJEK DOGAĐAJA IZ MINUTE U MINUTU

16:18 Ukrajinske snage zarobile su stotine ruskih vojnika, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u novoj videoporuci. Među njima su piloti aviona koji su bombardirali urajinske gradove i civile, ističe. Njegove tvrdnje još nisu verificirane, piše agencija dpa.

16:16 Ruska policija u nedjelju je pritvorila oko 3,5 tisuća ljudi na prosvjedima diljem zemlje, uključujući 1,7 tisuća u Moskvi i 750 u Sankt Peterburgu, prenosi ruska agencija TASS, pozivajući se na ministarstvo unutarnjih poslova.

Svi oblici prosvjeda u Rusiji su postali nezakoniti još na početku pandemije koronavirusa iz, kako su ruske vlasti obrazložile, sigurnosnih razloga.

16:13 Kazahstan, država saveznica Rusije, odobrila je ovaj vikend održavanje prosvjeda protiv rata u Ukrajini, jer se kazahstanska vlada nastoji distancirati od Moskve da ne bi bila uključena u sankcije Zapada. Režim ove bivše srednjoazijske republike općenito zabranjuje demonstracije, no u subotu je dopustio okupljanje nekih 2000 prosvjednika u središtu Almatija.

15:58 Stanovnici nekih okupiranih ukrajinskih mjesta prosvjeduju na ulicama protiv ruske invazije, prenosi ukrajinska agencija Interfax.

U južnom gradu Nova Kahovka gotovo 2000 ljudi prosvjedovalo je protiv invazije noseći ukrajinske zastave i pozivajući ruske snage da odu, prenosi agencija, pozivajući se na lokalne svjedoke. Sličan prosvjed s nekoliko stotina ljudi održao se i u gradu Kalačanki, piše Interfax. Prosvjedi s nekoliko tisuća ljudi održani su i u gradovima Berdjansku, Hersonu i Melitopolju tijekom prošlog tjedna.

15:55 Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je ukrajinske radikale za incident koji se dogodio 3. ožujka u nuklearnoj elektrani u Ukrajini, priopćio je Kremlj.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron telefonom je pitao Putina o požaru u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani, a Kremlj je odgovorio da je "Vladimir Putin obavijestio je o provokaciji ukrajinskih radikala u području nuklearne elektrane Zaporožja". Putin je također optužio Ukrajinu da sprječava civile da napuste Mariupolj.

15:40 Moldavija strahuje da bi mogla biti sljedeća meta ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše BBC.

Prošlog tjedna, nekoliko dana nakon ruske invazije, podnijeli su zahtjev za članstvo u EU, a zatim se američki tajnik Antony Blinken susreo u Moldaviji s premijerkom Nataliom Gavrilitom i predsjednicom Maiom Sandu. BBC piše da nema konkretnih dokaza koji bi potvrdili moldavske strahove već se oni temelje na na desetljećima staroj povijesti.

Naime, 128 istočno od glavnog grada, na granici s Ukrajinom, nalazi se Pridnjestrovlje, regija koju podržava Rusija koja se odvojila od Moldavije 1990. Moskva još uvijek ima vojnu bazu tamo oko 15.000 vojnika. Blinken je za BBC rekao da će se Rusija susresti s istim odgovorom gdje god da pokuša izvršiti agresiju.

15:30 Mediazona, jedan od posljednjih neovisnih medija u Rusiji, u nedjelju je objavio da su ga vlasti blokirale zbog izvještavanja o invaziji na Ukrajinu, vijest je potvrdio i AFP.

Ova mjera je poduzeta je "jer iskreno pokrivamo ono što se događa u Ukrajini i zato što invaziju nazivamo invazijom, a rat ratom", ocijenila je Mediazona koju su osnovale članice ruskoga feminističkog benda Pussy Riot, Marija Aljohina i Nadežda Tolokonjikova,

Ruske vlasti upravo su uspostavile "vojnu cenzuru i u zemlji gotovo više i nema neovisnih medija", ističu u priopćenju.

Ruske su vlasti naredile radikalan udar na medije i društvene mreže odmah na početku ruske vojne intervencije u Ukrajini 24. veljače. Donijele su zakon koji omogućuje strogu zatvorsku kaznu za bilo kakvo širenje "lažnih informacija o ruskoj vojsci". Mnogi stručnjaci smatraju da nijedan neovisni ruski medij neće uspjeti opstati u Rusiji u bližoj budućnosti.

Ni BBC World News više se ne emitira u Rusiji. Zakon prema kojem je širenje "lažnih" vijesti o ratu Kremlja u Ukrajini proglašen kaznenim djelom, kažnjivim do 15 godina zatvora, naveo je BBC da privremeno obustavi rad svih novinara u Rusiji.

15:20 Ruski predsjednik Vladimir Putin i francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovno su razgovarali telefonom u nedjelju, u razgovoru koji je trajao sat i 45 minuta, priopćilo je francusko predsjedništvo.

Iako detalji razgovora još nisu poznati, čelnici su razgovarali i u četvrtak kada je Macron stekao dojam da je Putinov cilj zauzeti cijelu Ukrajinu, rekao je francuski dužnosnik. Macron je jedan od nekoliko svjetskih čelnika koji su proteklih dana razgovarali s Putinom u nadi da će posredovati u prekidu vatre u Ukrajini.

15:15 Ruska policija privela je više od 2000 ljudi koji su sudjelovali u antiratnim prosvjedima u gradovima diljem Rusije, objavio je OVD-Info, ruska nevladina organizacija koja prati uhićenja tijekom oporbenih prosvjeda u zemlji. Reuters nije uspio samostalno provjeriti informaciju niti kontaktirati policiju za komentar.

14:57 Ruska vojska napala je područje Instituta za fiziku i tehnologiju u Harkivu gdje se nalazi eksperimentalno nuklearno postrojenje.

''Ruske terorističke trup ponovno nanose udare na nuklearna postojenja u Ukrajini. Danas je ruski agresor ispalio višestruke raketne napade na teritorij Nacionalnog znnstvenog centra Instituta za fiziku i tehnologiju Harkiv'', napisali su iz Službe nacionalne sigurnosti Ukrajine na Facebooku.

''Radi se o Institutu na kojem je eksperimentalno nuklearno postojenje pod nazivom 'Izvor neutrona'. Uništenje tog postrojenja moglo bi dovesti do ekološke katastrofe velikih razmjera'', dodali su.

14:34 Evakuacija civila u Mariupolju propala je već drugi dan zaredom, priopćio je Crveni križ, a proruska i ukrajinska strana međusobno se optužuju za opstrukciju akcije.

Na televiziji Ukraine 24 snimljen je vojnik Azov bataljuna koji je kazao kako su ruske i proruske snage opkolile Mariupolj nastavljaju s napadima, iako je službeno proglašen privremeni prekid vatre.

Ruski Interfax je pak citirao proruskog dužnosnika u Donjecku koji je optužio Ukrajince da nisu prestali pucati, iako je tako bilo dogovoreno.

Kako je kazao, tek je 300-tinjak civila napustilo grad, iako je planirana evakuacija od 200.000 građana. Prekid vatre u Mariupolju i uzduž humanitarnog koridora do Zaporižja kako je bilo dogovoreno, trebao je trajati do 20 sati.

People are living in terror in Mariupol, desperate for safety.



Today’s attempt to start evacuating an estimated 200,000 people has failed.



The failed attempts underscore the absence of a detailed and functioning agreement between parties to the conflict. #Ukraine



Thread 👇 — ICRC (@ICRC) March 6, 2022

14:04 Ruske rakete u potpunosti su uništile zračnu luku u Vinnicju, kazao je Volodimir Zelenski danas u novoj video-poruci.

U svom obraćanju ponovno je pozvao NATO da zatvori zračni prostor.

- Osigurajte nam zatvorenu zračnu zonu. Vaša je humanitarna obaveza štiti ljude - kazao je.

- I to možete učiniti. Ako nam barem ne osigurate avione s kojima bismo se branili, jedino možemo zaključiti da želite da nas ubiju - dodao je.

13:54 Volonteri su danas iznijeli kip Isusa Krista iz katedrale u Lavovu kako bi se zaštitio od potencijalnog napada, javlja Kyiv Post.

Jesus Christ statue being taken out of Armenian Cathedral of Lviv, #Ukraine, to be stored in a bunker for protection. The last time it was taken out was during WWII. pic.twitter.com/mx2YCB4gAT — KyivPost (@KyivPost) March 6, 2022

Zadnjeg puta kada je kip bio iznesen iz katedrale je bilo u Drugom svjetskom ratu.

13:23 SAD razmatra slanje zrakoplova u Poljsku ako Varšava pošalje svoje u Ukrajinu

"Sada aktivno razmatramo pitanje zrakoplova koje bi Poljska mogla isporučiti Ukrajini i gledamo kako bismo ih mogli nadoknaditi ako Poljska odluči isporučiti te zrakoplove", rekao je državni tajnik Antony Blinken. Više OVDJE.

13:01 Vladimir Putin poručio je danas na sastanku s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom kako će se ruska vojna operacija zaustaviti samo ako se 'Ukrajina prestane boriti' i ako se ispune ruski zahtjevi, priopćio je Kremlj.

Nada se kako će ukrajinski pregovarači zauzeti ''konstruktivniji stav i uzeti u obzir realnost s kojom se susreće''. Svako oduljenje pregovora s ukrajinske strane neće uspjeti, dodao je Putin te poručio kako vojna operacija u Ukrajini ide po planu i programu, piše u priopćenju.

12:36 Ukrajinski dužnosnik za sigurnost kazao je kako Rusija okuplja svoje snage kako bi opkolile ukrajinski grad Dnjepar.

Kako je kazao, rusko ratno zapovjedništvo svoju glavnu pozornost usmjerava na jug kako bi odsjekli Ukrajinu od Crnog mora.

12:27 Više od 1,5 milijuna izbjeglica iz Ukrajine prešlo je u susjedne države u posljednjih deset dana, objavila je agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

Riječ je o „najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Europi od Drugog svjetskog rata“, napisao je na Twitteru povjerenik UN-a za izbjeglice Filippo Grandi.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Očekuje se da će u nedjelju broj izbjeglica koji je iz Ukrajine prešao u Poljsku prijeći broj od milijun ljudi. Poljski podaci pokazuju da je dan ranije granicu prešlo 129 tisuća ljudi, što je rekordan dan od početka ruskog napada.

12:20 Proruski separatisti kažu da je prvih 300 ljudi napustilo opkoljeni grad Mariupolj na jugoistoku Ukrajine tijekom novog pokušaja prekida vatre u nedjelju.

Informaciju se nije moglo provjeriti, a ukrajinski dužnosnici još nisu dali nikakve brojke.

Foto: Lorena Sopena

12:04 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se danas i ruskim vojnicima te im poručio da nije prekasno da pomognu zaustaviti ovaj rat.

- Nije prekasno da prebrodimo svo zlo. Jedino što možete izgubiti je svoj posao, nemojte propustiti ovu priliku. Državljani ruske nacionalnosti, ovo nije samo borba za mir u Ukrajini, ovo je borba i za slobodu. Ako ćete sada šutjeti, u budućnosti će vaše siromaštvo govoriti u vaše ime - kazao je.

- Vidjeli smo stotine dokaza ruskih vojnika i pilota i znamo da ovo nije improvizirani rat. Ovo je učinjeno s namjerom, planirali su ga - dodao je te kazao da nastavljaju s borbom jer ne žele postati nečiji 'robovi'.

Rekao je i da se ruske snage spremaju bombardirati grad Odesu na ukrajinskoj obali Crnog mora.

"Rakete protiv Odese? To će biti ratni zločin", rekao je u televizijskom obraćanju.

U videoporuci u subotu Zelenskij je rekao da ruska vojska nije postigla svoje ciljeve, ali da je gotovo 10.000 ruskih vojnika poginulo u borbama.

11:50 Sukob u Ukrajini mogao bi trajati mjesecima, ako ne i godinama, rekao je zamjenik britanskog premijera Dominic Raab u nedjelju te dodao da bi međunarodni saveznici trebali pokazati "stratešku izdržljivost" da osiguraju neuspjeh ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Naša misija s našim saveznicima jest osigurati Putinov neuspjeh u Ukrajini, a to će potrajati - govorimo o mjesecima, ako ne i godinama - i stoga moramo pokazati stratešku izdržljivost jer to neće završiti za nekoliko dana", rekao je Raab za Sky News. Više OVDJE.

11:33 Evakuacijski punkt nedaleko od Kijeva jutros je bio pod teškom paljbom, a strani mediji koji su snimali na lokaciji izvijestili su kako je u napadu ubijeno najmanje tri civila, među kojima je i dvoje djece.

Russians have shelled this bridge between Irpin and Kyiv where civilians are trying to flee. 122 mm mortars deliberately used.

There are civilian fatalities. pic.twitter.com/lMyvTZvVfR — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 6, 2022

U tom trenutku se na punktu nalazila masa civila koji su htjeli pobjeći iz područja.

11:16 Zamjenica ukrajinskog premijera Olha Stefanishyna kazala je kako je krenuo ''novi val ruskog terorističkog plana''.

Situacija je sve ozbiljnija, kazala je za BBC, a kraj rata još nije ni blizu.

- Ruski ogromni gubici nisu spriječili Vladimira Putina, oni su potaknuli njegovu još jaču agresiju - kazala je.

11:06 Turski predsjednik Tayyip Erdogan telefonski je jutros razgovarao s Vladimirom Putinom oko rata u Ukrajini, javila je ruska medijska agencija RIA.

11:04 Više od 559 ljudi privedeno je u nedjelju u prosvjedima protiv invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu u 21 gradu širom Rusije, priopćio je OVD-Info, neovisna skupina koja prati prosvjede sa sjedištem u Rusiji.

Skupina OVD- Info sa sjedištem u Rusiji rekla je da je policija privodila ljude na prosvjedima uključujući ruski lučki grad Vladivostok i sibirski grad Irkutsk.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti tu informaciju, niti dospjeti do glasnogovornika policije u Vladivostoku i Irkutsku. Ni rusko ministarstvo unutarnjih poslova nije bilo dostupno za komentar.

9:43 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u jutrošnjem obraćanju nahvalio je otpor kojeg Ukrajinci pružaju ruskoj invaziji.

- Ukrajina daje svoj maksimum - kazao je te dodao kako i civili brane svoje gradove, bolnice i škole.

U 12 dana rata, kazao je, Ukrajina se ujedinila s milijunima ljudi.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

9:29 Gradsko vijeće Mariupolja poručilo je kako će od 10 do 21 sati po lokalnom vremenu vrijediti privremeni prekid vatre kako bi se iz grada evakuiralo oko 400.000 civila.

Napadi na ukrajinske gradove Mariupolj i Volnovahu nastavljeni su u subotu nakon što je Rusija prijepodne najavila kratki prekid vatre kako bi se omogućila humanitarna evakuacija.

Rusija i Ukrajina dogovorile su ograničeni prekid vatre oko dva grada za evakuaciju ljudi koji pokušavaju pobjeći.

9:26 Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je naredio vladi da mu u roku od dva dana sastave listu država koje su nametnule sankcije Rusiji i njenim poduzećima i osobama, izvijestila je ruska medijska agencija RIA. Više OVDJE.

8:58 WHO je potvrdio kako je u nekoliko napada na zdrastvene djelatnike u Ukrajini poginulo šest osoba, a da ih je ozlijeđeno 11.

''Dosad je utvrđeno ukupno šest napada na zdravstvene djelatnike. Oštro osuđujemo ove napade, oni ne bi smjeli biti meta'', napisali su na Twitteru, a čelnik Tedros Ghebreyesus je utvrdio kako se ''zasigurno radi o kršenju međunarodnog humanitarnog prava''.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2022

8:37 Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna snažno porasla, dok je tečaj eura oštro pao jer je rat u Ukrajini usmjerio ulagače prema valutama koje se smatraju sigurnijim utočištima za kapital u nesigurna vremena.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošloga tjedna više od 2 posto, pa je u jednom trenutku dosegnuo 98,80 bodova, najvišu razinu od svibnja 2020. godine.

U fokusu ulagača bili su daljnji napadi ruske vojske na ukrajinske gradove, što je na financijskim tržištima izazvalo povlačenje kapitala iz rizičnijih investicija, kao što su dionice, pa su svjetske burze prošloga tjedna oštro pale. Više OVDJE.

8:27 Vođa ukrajinskog izaslanstva za pregovore s Rusijom nada se da bi humanitarni koridor iz istočnoga grada Harkiva mogao biti otvoren u nedjelju.

"Ako Bog da, u nedjelju će biti koridor", napisao je na Facebooku pregovarač David Arahamija odgovarajući na komentar jedne žene da je trebao slušati i dogovoriti prekid vatre s Rusijom.

Ta je žena iz Harkiva i pretrpjela je "10 dana pakla", kazao je.

8:18 Ukrajinske oružane snage vode "žestoke borbe" protiv ruskih za kontrolu nad južnim gradom Mikolajivom i sjevernim Černjihivom, objavio je ukrajinski glavni stožer u priopćenju, a vode se i borbe za kontrolu nad Kijevom i Harkivom.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da njegove snage provode široku ofenzivu u Ukrajini i zauzele su nekoliko gradova i sela, objavila je u nedjelju ruska novinska agencija Interfax.

Ukrajinske oružane snage priopćile su u nedjelju da provode niz obrambenih operacija, uključujući u istočnom dijelu okruga Doneck, u Slobožanskom i gradu Černjihivu te da je Rusija nastavila s naporima da opkoli Kijev i drugi po veličini grad Harkiv. Više OVDJE.

7:38 Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi kazao je u telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom kako ''evolucija situacije u Ukrajini nije nešto što Kina želi vidjeti''.

Kazao je kako bi kriza trebala biti riješena kroz dijalog i pregovore, a pozvao je SAD, NATO i EU da ''obrate pozornost na negativne posljedice kontinuiranog širenja NATO-a na istok''.

''Kina podržava sve sve napore koji doprinose deeskalaciji i političkom rješavanju situacije, dok se protivi bilo kakvim potezima koji su štetni za promicanje diplomatskog rješenja i dodaju ulje na vatru'', kazao je Wang.

Blinken je u razgovoru naglasio kako će ''Moskva platiti visoku cijenu'' za svoj dobro smišljeni rat u Ukrajini, piše u priopćenju.

7:29 Radio slobodna Europa (RFE/RL) obustavlja svoje poslovanje u Rusiji, objavljeno je jutros.

U priopćenju je navedeno kako njihova ruska podružnica ima velike financijske probleme, a njihovi novinari pod stalnim su pritiskom policije.

''S dubokim žaljenjem objavlujem da obustavljamo svoje poslovanje u Moskvi. Ovo nije bila naša odluka, već odluka režima Vladimira Putina'', objavili su u priopćenju.

6:50 Jutros se oglasila se uzbuna za zračni napad na grad Poltavu, prenosi Kyiv Independent.

⚡️Air raid alert in Poltava.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022

6:41 Gradonačelnik Mariupolja, luke na jugu Ukrajine, izjavio je da se njegov grad u nestašici komunalnih usluga, suočava sa “humanitarnom blokadom”.

Ruske vojne jedinice prerezale su svih 15 dalekovoda do grada koji je bez električne energije već pet dana, rekao je gradonačelnik Vadim Boičenko za ukrajinsku televiziju.

Dodao je kako su se ljudi tresli od zime u svojim stanovima jer su sve toplane imaju pogon na električnu energiju. Niti mobilna komunikacija radi bez struje, objasnio je. Čak i prije početka rata, glavni gradski vodovod je isključen, pa su pet dana nakon početka invazije potrošene sve vodene rezerve.

6:37 Ukrajinska vojska upozorila je u nedjelju kako ruske snage žele zauzeti branu ključne hidroelektrane južno od glavnog grada Kijeva nakon što je u invaziji do sada zauzela nekoliko energetskih infrastrukturnih objekata.

U izvješću objavljenom rano u nedjelju, vrh ukrajinske vojske ustvrdio je da je Rusija planirala zauzeti branu Kanivske hidroelektrane koja se nalazi 150 kilometara južno od Kijeva na rijeci Dnjipro.

Do sada, ruska vojska je u invaziji na Ukrajinu uništila, napala ili zauzela nekoliko energetskih infrastrukturnih objekata, uključujući i najveću europsku nuklearku u gradu Zaporižja.

Također, u izvješću navode kako su ruske jedinice pokušale sve kako bi ušle u jugozapadne dijelove Kijeva. U subotu navečer, sirene za uzbunu aktivirane su se nekoliko puta. Ruske trupe također su pokušale pristupiti autocesti u blizini kijevske međunarodne zračne luke.

6:35 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je da je s američkim predsjednikom Joeom Bidenom razgovarao o sigurnosti, financijskoj podršci Ukrajini i nastavku sankcija protiv Rusije.

“Kao dio konstantnog dijaloga, imao sam još jedan razgovor s predsjednikom”, objavio je Zelenskij na Twitteru, a kasnije objavio i kako je razgovarao s Elonom Muskom.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Bijela kuća objavila je kako je poziv trajao 30 minuta te da je Biden je u tom razgovoru pozdravio odluku Vise i Mastercarda o suspenziji njihovih operacija u Rusiji.

"Predsjednik Biden podiže sigurnosnu, humanitarnu i ekonomsku pomoć Ukrajini i surađuje s Kongresom kako bi osigurao dodatna financiranja", dodala je Bijela kuća.

6:32 Britanski premijer Boris Johnson pozvao je lidere država da se pridruže planu od šest točaka kako bi odgovorile ruskoj invaziji na Ukrajinu, u kojemu je predviđena humanitarna podrška Ukrajini kao i izazivanje najveće moguće ekonomske štete Moskvi.

Uoči sastanaka s liderima Kanade, Nizozemske i centralne Europe u Londonu sljedeći tjedan, Johnson je u subotu rekao kako invazija ruskog predsjednika Vladimira Putima mora doživjeti neuspjeh te da ju se mora vidjeti ne uspijeva.

“Nije dovoljno da pokažemo podršku međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, moramo ga braniti protiv kontinuiranog pokušaja da se pravila nanovo napišu uporabom vojne sile”, rekao je Johnson u izjavi.

6:30 Divovi globalnog kartičnog poslovanja Visa i Mastercard objavili su u subotu navečer da obustavljaju transakcije u Rusiji, što je posljedica njezine invazije na Ukrajinu.

"Zbog nezabilježena karaktera postojećeg sukoba i nesigurne ekonomske situacije, odlučili smo obustaviti naše usluge u Rusiji", objavio je Mastercard.

Suparnička Visa gotovo je istovremeno objavila da će "suradnji s klijentima i partnerima obustaviti sve transakcije putem Vise u predstojećim danima".

"Prisiljeni smo odgovoriti na rusku invaziju na Ukrajinu i neprihvatljive događaje kojima svjedočimo", kazao je izvršni direktor Vise Al Kelly.

