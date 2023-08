Mogući su pljuskovi s grmljavinom, a onda se vraća ljeto: Evo kada opet stižu vrućine?

Danas na Jadranu sunčano vrijeme, mjestimice uz malu naoblaku. U unutrašnjosti djelomice sunčano uz postupni porast naoblake, od sredine dana lokalno uz malo kiše ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom u sjeverozapadnim i središnjim krajevima te u Gorskom kotaru. Oborina će biti češća i vjerojatnija navečer, a tijekom noći se očekuje i u istočnim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro burin, od sredine dana umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 24 do 29 °C.

VEZANI ČLANCI:

U četvrtak u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i mjestimičnu kišu, glavninom u noći i ujutro. Poslijepodne će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom na istoku zemlje. Na Jadranu pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura koja će na sjevernom dijelu popodne prolazno oslabjeti, a u Dalmaciji okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 18 do 21, a najviša dnevna između 22 i 26 na kopnu te od 26 do 30 °C na moru.

Prema prognozi DHMZ-a od četvrtka do subote bit će pretežno sunčano, na moru i vedro, ujutro na kopnu mjestimice magla. U četvrtak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno umjerena do povećana naoblaka, a ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru će noću puhati umjerena bura, a danju maestral. Temperatura zraka u porastu.

GALERIJA Dramatični prizori iz zraka na Šodericu: Bujica progutala kuću

"I sljedećih dana razmjerno svježe, ali sve manje. Pritom su u većini unutrašnjosti još i u četvrtak mogući pljuskovi, a od petka počinje stabilnije, sunčanije i toplije razdoblje, ponovno sve češće i vruće. No tijekom svježih jutara još bi mjestimice moglo biti magle. Vrućina će se još i prije osjećati na Jadranu, gdje će i noći ponovno biti sve toplije, uz buru, koju će danju zamjenjivati maestral. Nebesku vedrinu rijetko će remetiti oblaci, no u četvrtak je moguć kratkotrajni pljusak, koji bi se iz zaobalja mogao spustiti do obale.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Video: Ove stvari izvadite iz automobila kad je velika vrućina. Mogu eksplodirati!