Moguće nove eskalacije u Gazi: Netanyahu igra dvostruku igru

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sve otvorenije vodi dvostruku strategiju: pred Trumpom i međunarodnim akterima glumi partnera koji prihvaća deeskalaciju, dok na terenu sustavno širi vojni pritisak i priprema opravdanje za novu ofenzivu u Gazi. U trenutku kada Washington traži stabilnost, Netanyahu ubrzano oblikuje uvjete koji vode prema eskalaciji. Strategija je pažljivo tempirana, paralelno razvija diplomatsku i vojnu realnost: s jedne strane javno govori o poštivanju primirja i spremnosti na pregovore, a s druge strane izraelske snage svakodnevno pomiču granice, provode precizne napade i testiraju toleranciju Hamasa i međunarodnih posrednika. Upravo ova napetost između formalnih obećanja i operativnih postupaka postaje ključna odrednica izraelske politike pod njegovim vodstvom.

Unutar izraelskog sigurnosnog kabineta prevladava uvjerenje da je Hamas u kratkom vremenu obnovio i ojačao svoje kapacitete te da odbijanje razoružavanja ostavlja Izraelu “malo izbora”. Na više zatvorenih sastanaka zaključeno je da nova vojna operacija nije samo moguća, nego vjerojatno i neizbježna. Izraelski dužnosnici poručuju da će država djelovati i samostalno ako Trumpova administracija ne osigura uvjerljiv mehanizam za demilitarizaciju Hamasa, čime Netanyahu ne samo da pritiska Washington nego i oblikuje teren za buduće vojne operacije koje može prikazati kao “neizbježnu nužnost za sigurnost Izraela”.

S druge strane Izraelske obavještajne procjene istovremeno sugeriraju da primirje formalno neće pasti u skorije vrijeme i da Hamas, barem taktički, ne nastoji potkopati dogovore. Hamas preko posrednika,Egipta i Katara,nastoji natjerati Izrael da se pridržava uvjeta sporazuma. Netanyahu, međutim, koristi svaki incident kao argument da Hamas krši primirje, tvrdeći da Izrael ima pravo na automatski odgovor. Izraelske operacije uključuju likvidacije visokih zapovjednika Hamasa, dok Gaza bilježi nove civilne žrtve, što dodatno pokazuje duboku nesrazmjer između formalnog primirja i stvarnog stanja na terenu.

Svakodnevno bombardiranje Gaze u posljednja 24 sata rezultiralo je pogibijom 30 Palestinaca, uključujući djecu, što dodatno produbljuje humanitarnu krizu i pojačava međunarodne osude. Napadi su formalno obrazloženi kao odgovor na Hamasove aktivnosti, no u praksi stvaraju situaciju u kojoj primirje postoji samo deklarativno, dok se realna situacija na terenu kontinuirano pogoršava.

Hamas optužuje Izrael za sustavno uklanjanje žute linije , tampon zone definirane sporazumom, i napredovanje prema zapadu, što izaziva masovna raseljavanja. Zračni i topnički udari na istočnu Gazu dodatno eskaliraju napetosti. Hamas nastoji mobilizirati međunarodne posrednike kako bi ograničio izraelske akcije, dok Netanyahu demonstrira odlučnost da “neće dopustiti da "teroristi određuju pravila”, istovremeno pojačavajući pritisak i na sjeveru odnosno jug Libanona protiv Hezbollaha.što bi moglo ponovno doći do rata. Analitičari uvjereni da je

Unutarnja politička dinamika dodatno komplicira situaciju. Netanyahu se suočava s rastućim pritiskom unutar vlade i Likuda. Koalicijski partneri, tvrdi desni blok, odbijaju dugotrajnu deeskalaciju i prijete izlaskom iz koalicije ako Hamas ne bude potpuno neutraliziran. Oporba, potaknuta masovnim prosvjedima i nezadovoljstvom javnosti, optužuje Netanyahua da koristi sukob za političku konsolidaciju i izbjegavanje odgovornosti za sigurnosne propuste. Scenarij izvanrednih izbora postaje realna prijetnja ako se raspadnu koalicijski odnosi, što Netanyahu pokušava spriječiti pojačavanjem vojne retorike i intenziteta operacija kako bi učvrstio podršku desnog biračkog tijela.

Netanyahu tako balansira između vanjskog pritiska Trumpove administracije, koja traži stabilizaciju Gaze, i unutarnjeg pritiska koalicijskih partnera, koji zahtijevaju nastavak tvrde linije. Održava privid stabilnosti dok priprema teren za širu vojnu akciju, koju će predstaviti kao neizbježnu i nužnu u politički kritičnom trenutku, kada se vlada nalazi na rubu raspada, a novi izbori postaju gotovo neizbježni. Njegova strategija stvara kompleksnu dinamiku u kojoj diplomacija, vojni pritisak i unutarnja politika djeluju simultano, oblikujući realnost Gaze i budućnost izraelskog političkog krajobraza.