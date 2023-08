Moguće je promijeniti način na koji se stari i kvalitetnije živjeti pozne godine

Prilično smo sigurni da ste ne jednom primijetili kako netko izgleda jako dobro za svoje godine. A netko drugi ne nužno loše, ali svakako starije nego što bi njegova dob sugerirala. Nije ga vrijeme mazilo, reklo bi se. Kako dolazi do toga da ljudi stare na različite načine, odnosno da ljudi istih godina starenje podnose različito jedni u odnosu na druge? To se proučava proteklih nekoliko godina te je skupina znanstvenika sa Sveučilišta Stanford na čelu s prof. Michaelom Snyderom ustanovila četiri tipa starenja, ageotipa, odnosno dobnog tipa. Ta je spoznaja izazvala, jasno, veliko zanimanje.

– Već znamo da postoji pregršt zgodnih molekularnih i kliničkih markera, poput visokog kolesterola, koji su češći u starijih populacija. Ali želimo znati više o starenju od onoga što se može doznati iz prosjeka stanovništva. Što se događa s pojedincem za starenja? Nitko nikada nije detaljno promatrao istu osobu tijekom vremena – naveo je prof. Snyder u publikaciji Sveučilišta Stanford.

S kolegama je napravio upravo to: profilirali su skupinu od 43 zdrava muškarca i žene u dobi između 34 i 68 godina, obavljajući opsežna mjerenja njihove molekularne biologije najmanje pet puta tijekom dviju godina. Istraživači su utvrdili da ljudi općenito stare određenim biološkim putovima u tijelu: metaboličkim, imunološkim, jetrenim i bubrežnim. Ljudi koji su metabolički stari, na primjer, mogu biti izloženi većem riziku od dijabetesa ili pokazivati znakove povišenog hemoglobina A1c, razine šećera u krvi.

Ljudi s imunološkim dobnim tipom, s druge strane, mogu generirati više razine upalnih markera ili biti skloniji bolestima povezanim s imunološkim sustavom kako stare. Ali dobni se tipovi međusobno ne isključuju, a metabolička starost također može biti imunološka starost. Naš istaknuti molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban koji radi na ETH u Zürichu imao je priliku upoznati se s prof. Snyderom.

– Kada sam upoznao Michaela Snydera, profesora genomike na stanfordskom sveučilištu, znao sam da taj susret neću tako brzo zaboraviti. Upravo se pripremao za predavanje i na sebi je imao barem pet različitih monitora integriranih u pametne satova i dodatne senzore koji su konstantno pratili njegov rad srca, metabolizam, razinu glukoze i ostalih metaboličkih markera, funkciju srca i pluća. Na početku predavanja rekao je da kada bi postojali dodatni mjerači, on bi ih sve koristio.

Tada je proučavao na skupini zdravih ljudi koji su sudjelovali u eksperimentima, uključivši i sebe, kako bolesti utječu na naš organizam prije nego što manifestiramo simptome. Na primjer, ako je osoba koja je sudjelovala u eksperimentu preboljela virusnu ili bakterijsku infekciju, oni su onda proučavali kako je tijelo reagiralo na samom početku bolesti, a to su podaci koji obično nisu dostupni – objašnjava prof. Ban. Kako se u dokumentu o objavi rada kaže, koristeći krv, stolicu i druge biološke uzorke, studija je pratila razine određenih mikroba i bioloških molekula, poput proteina, metabolita i lipida, kod sudionika tijekom dviju godina, prateći kako se razine mijenjaju protekom vremena.

– Naša studija daje mnogo sveobuhvatniji pogled na to kako starimo proučavajući širok raspon molekula i uzimajući više uzoraka tijekom godina od svakog sudionika. Možemo vidjeti jasne obrasce kako pojedinci doživljavaju starenje na molekularnoj razini, a razlika je prilično mala – objavio je prof. Snyder te objasnio kako su razlike ne samo u načinima na koje se stari nego i u brzini kojom se stari. Možda je najvažnija stvar, rekao je, da su mjerenja studije provedena tijekom djelotvornog vremenskog okvira – dvije godine – što omogućuje nekome da se suprotstavi povećanim markerima starenja promjenom ponašanja.

– Nakon tih eksperimenata odlučio je proučavati proces starenja i naravno da je i tu koristio sebe kao pokusnog kunića. Ti eksperimenti slijedili su tijek starenja kod zdravih ljudi dvije do tri godine tako da se pratio velik broj bioloških markera, uključivši i velik broj gena. Na osnovi tih istraživanja njegov je tim publicirao rad u kojem je predložio da se može klasificirati tip starenja na četiri grube kategorije. U jednu kategoriju mogu se svrstati promjene u metabolizmu koje mogu dovesti do, primjerice, dijabetesa tipa 2. Druga je kategorija bila povezana s promjenama u imunološkom sustavu koje mogu dovesti do različitih upalnih procesa. Promjene u funkciji bubrega bile su relativno česta pojava tijekom starenja pa su kategorizirane u treću grupu.

Četvrta kategorija povezana je s funkcijom jetre. Ti su rezultati dobili veliku pozornost medija i često se spominju kao važni rezultati koji bi nam mogli pomoći da živimo dulje i zdravije. Na temelju njegovih molekularnih mjerenja, Snyderova je grupa pokazala i da ako se promijene životne navike, određeni se procesi starenja mogu usporiti, kaže prof. Ban. Međutim, naš sugovornik kaže kako usprkos tomu što su svi ti zaključci i rezultati u nekoj mjeri točni, kategorizacija u četiri tipa starenja čini mu se pretjerano pojednostavljenom.

– Naime, moguće je da su znanstvenici došli do tih rezultata jer su imali ograničene mogućnosti za praćenje promjena. Eksperimenti su, naravno, bili provedeni korištenjem uzoraka krvi, urina i, primjerice, briseva nosa, koji su možda korisniji za praćenje određenih bioloških procesa kao što je imunitet ili funkcija jetre. U svakom slučaju, sasvim je jasno da će bolje razumijevanje procesa starenja zahtijevati daljnje eksperimente te bismo mogli puno naučiti iz analize podataka koji se mogu prikupiti putem pametnih uređaja koje zdravi ljudi često nose i dopuštaju korištenje tih podataka za medicinska i znanstvena istraživanja.

Također je važno znati da što bolje razumijemo proces starenja, to ćemo moći donositi bolje odluke o načinu života – rekao je. I sam prof. Snyder potvrđuje kako je dug put do potpunog razumijevanja procesa starenja. – Dob je više od brojke: može pomoći pojedincima da se usredotoče na čimbenike rizika za zdravlje i pronađu područja u kojima će se najvjerojatnije susresti s problemima. Ono što je najvažnije, naša studija pokazuje da je moguće promijeniti način na koji starite, i to nabolje. Počinjemo shvaćati kako se to događa vezano uz ponašanje, ali trebat će nam više sudionika i više mjerenja da to potpuno razradimo – rekao je američki znanstvenik.

