Mlinarić: HDZ-ovi licemjeri brane Dekanića koji je u istražnom zatvoru i prima više od 20.000 kuna

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić u Saboru se osvrnuo na glasovanje na kojem se odlučivalo o mjeri za roditelje njegovatelje, a protiv kojeg je glasovala vladajuća koalicija sa 77 ruku. "U ove dvije i pol godine mog saborskog mandata znalo mi je biti neugodno u Sabornici posebice kad vidim kako vladajući brane neobranjivo. Na galeriji su, u petak prilikom rasprave, sjedili roditelji zajedno s bolesnom djecom i bilo me sram po prvi puta u životu. Prije nego što su kolege iz oporbe pozvale da napustimo Sabornicu, kolege Dretara i Prkačina pozvao sam da izađemo jer nisam više mogao biti u toj prostoriji'', poručio je Mlinarić. Kako navode iz Domovinskog pokreta, on je dodao da ga činjenica da je predlagatelj mjere kolegica zastupnica Anka Mrak Taritaš ne zanima te da je bio među prvim potpisnicima, isto kao i kada se potpisivalo za smanjenje PDV-a na ženske higijenske uloške.

''Ako je nešto za dobrobit djece, žena ili bilo koje ugrožene skupine u društvu nemam ništa protiv neovisno čija je inicijativa i podržat ću sve što je ljudski. Ideološki smo dva različita svijeta. Za nju je vjerojatno Domovinski rat bio građanski rat, a za mene je bila agresija Srbije i srpskog naroda koji je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku. Za Anku Mrak Taritaš vjerojatno je Tito heroj, za mene zločinac, znači ideološki mi nemamo nijednu poveznicu, ali što se tiče ljudskosti ja ću uvijek podržati bilo što od bilo koga ako je dobro za ranjive skupine, a pogotovo djecu'', naveo je. Ističe se kako smatra da je sramotno što je čak 77 glasova bilo protiv i to od strane ljudi koji svim silama brane neobranjivo, a mjera 6+6 za roditelje njegovatelje državu bi koštala jedan cent i manje dok paralelno, tvrdi Mlinarić, "Veliki Vođa" poslije predsjedništva HDZ-a i u maniri najvećeg diktatora kojeg se Staljin ili Putin ne bi postidjeli, najavljuje ne 6 nego 10 mjeseci.

''U razgovoru s tim ljudima saznao sam da je jedno dijete u kritičnom stanju i da će vjerojatno umrijeti. Pa hajde, majstore, ako ćeš dat - daj iz svog džepa, ja ću prvi dati 150 eura toj obitelji ako se dogodi da ne dočekaju zakon. Hoće li on dati iz svog džepa? Vjerujte mi da neće jer su to licemjeri! Ti isti licemjeri brane svog župana Damira Dekanića koji je danas u Istražnom zatvoru u Osijeku i prima župansku plaću veću od 20.000 kuna i porazna je činjenica kako premijer ne vidi potrebu za raspisivanjem izbora'', ističe Mlinarić koji je zgrožen činjenicom kako je državi i MUP-u trebalo 11 mjeseci da ustanove kako je vozač pod utjecajem alkohola prouzrokovao prometnu nesreću te da se tu vidi koliki su "licemjeri i kukavice u vladajućoj većini", Također, dodaje kako se njemu to nikada ne bi moglo dogoditi budući nikada nije probao alkohol, ali da bi u slučaju prometne nesreće sam pozvao policiju.

''Može mi se dogoditi saobraćajna nesreća, stao bi i sam pozvao policiju zasigurno ne bi povukao pet ljudi, a Dekanić je pozvao trudnu policajku da laže za njega. I što će žena dobiti otkaz? Hoće li Damir Dekanić ili Andrej Plenković pomoći toj obitelji? Vjerojatno obitelji ima kredite za stan, kuću ili bilo što i 99 posto će dobiti otkaz jer ju je Damir Dekanić natjerao da laže za njega i sad kad je završio ovako kako je završio, znate što će napraviti? Odreći će ih se svih! I briga njega za sudbine pet obitelji koji će ostati bez primanja. Briga to njega i briga to Andreja Plenkovića. Zapitajmo se kakvi smo mi to ljudi zapravo?!'', izjavio je.

VIDEO Uhićen vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, troje policajaca i dva civila

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osvrćući se na izjavu premijera Plenkovića: "Ja sam se najeo u ovih 6 godina svog mandata. Znate već što?", Mlinarić smatra da je 77 zastupnika pojelo ono što Andrej Plenković jede šest godina i kako ih je Plenković tim činom ponizio budući je Josipa Rimac, osobno za vrijeme pritvora, koristila mjeru 6+6, a za roditelje kojima dijete umre država nema razumijevanja.

''Država ne može dati šest mjeseci primanja kako bi od žalovali dijete i probali se uključiti u rad, a državu bi koštalo to možda jedan cent. Više potroše svaki dan jedući i pijući na službene kartice nego što bi koštalo davanje za roditelje njegovatelje. Vidio sam da ima djece i od dvadesetak godina koji trebaju imati roditelja njegovatelja jer ne mogu sami pa se pitam što ćemo s tom obitelji ako to dijete umre sa 25 godina, a roditelj ima 50 godina. Zašto država takvom roditelju ne bi dala mirovinu? Gdje će se zaposliti muškarac ili žena sa 50+ godina? Koji će ga poslodavac primiti?'', upitao je Mlinarić.

Osvrnuo se i na hrvatske branitelje za koje, smatra, ne postoji veliki odjek u medijima budući je politika od njih napravila sliku pijanaca i propalica. Pozvao je na povećanje mirovina civilnim invalidima jer je, tvrdi, nemoćan čovjek, nemoćan čovjek te da to nije toliko velika skupina ljudi da si Hrvatska to ne može priuštiti.

''Na temama koje ja obrađujem, od nestalih do invalida, ne dobivaju se izbori, ali ja ću se i dalje boriti za tih 1.700 ljudi. Nisam htio napadati nikoga u Sabornici pred tom bolesnom dječicom, mislio da će savjest proraditi i da će biti nebitan predlagatelj, ali prevario sam se u bešćutnost HDZ-ovaca i SDSS-ovaca, a na snimci je pogledajte podrugljivi smiješak Dragane Jeckov i zapitajte se kakvi su to ljudi i kakva im je savjest? Kako mogu pogledati svoje zdravo dijete kad dođu kući i biti mirne savjesti?", navodi.