Mladić našao dvojnika na fotografiji iz 1905. godine: 'Sada sam uvjeren da sam imao prošli život'

Michael Koropisz iznenadio se i zbunio kada je vidio crno-bijelu fotografiju na kojoj na prvi pogled izgleda kao da se nalazi on, no poslije je doznao da je to fotografija iz viktorijanskog doba.

– Fotografija mi je poslana na Instagram jer je netko mislio da sam to ja – rekao je 24-godišnjak iz Manchestera.

– Imamo istu kosu, oblik lica, nos i odjeću – dodao je Michael koji je otkrio da je fotografija snimljena prije 115 godina.

Michaela je oduvijek fascinirala viktorijanska era kojoj je posvetio svoj stil i način života. Sada smatra kako je razlog njegove ljubavi prema tom vremenu njegov prošli život, piše Metro.

– Nikada nisam vidio da mi netko tako sliči – rekao je i dodao da kada gleda fotografiju, osjeća kao da gleda svoju nedavnu sliku.

– Sada sam uvjeren da sam imao prošli život – zaključio je mladić.

>>Ovaj članak izvorno je objavljen u srpnju 2020.

