Mladić (22) poginuo u prometnoj nesreći: Sletio u kanal, auto odbačen na krošnju stabla

U teškoj prometnoj nesreći na cesti Šarengrad-Bapska, a koja se dogodila u srijedu u poslijepodnevnim satima poginuo je mladić. Utvrđeno je kako 22-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka iz smjera Šarengrada u smjeru Bapske, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste (višestruki zavoji), te je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika u odvodni kanal.

Vozilo je potom odbačeno na krošnju stabla, te udara lijevim bočnim dijelom u deblo stabla, nakon čega ponovno pada u odvodni kanal gdje se i zaustavlja. Tijelo preminulog prevezeno je u NMB „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar gdje će biti provedena obdukcija. O prometnoj nesreći policijski službenici podnijet će izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.