Mladi pokretači promjena na Global Children's Designathonu Zagreb inovativnim idejama pokazali put prema boljoj budućnosti

Radi se o afirmiranoj inicijativi koju je 2014. godine u Nizozemskoj pokrenula udruga Designathon Works. Inicijativa se temelji na jedinstvenoj Designathon metodologiji koja kombinacijom Design Thinkinga s elementima Maker pokreta potiče kreativnost i kritičko razmišljanje osnovnoškolaca te razvija njihovu tehnološku pismenost i sposobnost suradnje s drugima. Pritom ih upoznaje sa stvarnim svjetskim problemima, a sve to s ciljem spremnosti na aktivno sudjelovanje u dizajniranju bolje budućnosti svijeta i zauzimanja uloga pokretača promjena. S godinama se inicijativa proširila na 6 kontinenata te doprla do više od 30.000 djece koja su sudjelovala na Designathon radionicama. Metodologija je prepoznata na globalnoj razini. Proglašena je jednim od 29 Expo Live naj-inovatora. Expo Live je program partnerstava i inovacija lansiran od strane Expo 2020 Dubai, kojem je cilj pomoći financirati, akcelerirati i promovirati kreativne projekte koji će poboljšati uvjete života i očuvati planet. Također je istaknuta i od strane HundrED-a kao jedna od 100 najutjecajnih svjetskih edukacija u području održivosti uopće.

Foto: Tea Gabud

Unatoč kiši, u zagrebačkom HUB385 od jutra je na Global Children’s Designathonu vladala pozitivna atmosfera, jer se 32 djece u dobi 7-12 godina okupilo s ciljem da promijene svijet. Radili su istovremeno s 1200 vršnjaka u 40 država svijeta, svi okupljeni oko ovogodišnje teme: “Hrana i klimatske promjene”, koja u sebi objedinjuje nekoliko UN Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Cjelodnevna Designathon radionica započela je upoznavanjem sudionika s temom, vezom između hrane i problema gladi s utjecajem na klimatske promjene i okoliš, kroz zajedničku diskusiju te multimedijski sadržaj. Zatim su djeca, podijeljena u timove, prionula ponuditi svoja rješenja na pitanje "Kako bismo mogli osigurati dovoljno hrane za sve i pritom biti odgovorni prema našoj Zemlji?". Nakon razrade i skiciranja ideja, uslijedila je izrada prototipova pomoću različitih tehničkih komponenti: mini elektro-motora, LED lampica, propelera, senzora te drugih alata i recikliranih materijala. Kroz radionicu, vodili su ih stručni mentori: Mateja Bašić (odgajateljica), Teo Drempetić Čonkić (dizajner), Sanja Novak (stručna suradnica u Upravi za znanost i tehnologiju, MZO), Jelena Petrović (defektolog), Petra Počanić (WWF Adria) i Petra Ravlić (CX konzultantica / design thinker).

Foto: Tea Gabud

Na kraju dana, djeca sudionici svoja rješenja ponosno su prezentirala stručnjacima, roditeljima i ostalim uzvanicima. Među kreativnim te inovativnim rješenjima bila su i: „Polje pod zemljom“ – prijedlog za rješavanje problema nedostatka tla sadnjom biljaka ispod razine zemlje, koje bi se navodnjavalo pomoću kišnice, a energiju dobivalo pomoću solarnih pločapostavljenih iznad površine; „Spas biljkama“ – inicijativa koja odgovara na isti problem pomoću građevine-stroja u kojoj se nalaze biljke (svojevrsna mehanizirana stambena zgrada za biljke), koja koristi sunčevu energiju, a ljude se na sađenje i održavanje biljaka dodatno motivira kroz pripadajuću mobilnu aplikaciju; „NED“ – automat kojim bi se rješavao problem gladi, i to na način da bi skupljanjem neiskorištene hrane od kuće do kuće, tj. od restorana do restorana, odvajao potencijalno upotrebljivu hranu od otpada te je upakiranu odvozio potrebitima.

Svi su timovi nakon prezentacije dobili konstruktivne komentare od stručnog žirija kojeg su ove godine činili: g. Boris Jokić, poznati hrvatski psiholog i doktor na području obrazovnih znanosti, gđa. Kornelija Benyovsky Šoštarić, dugogodišnja voditeljica i urednica TV emisije 'Vrtlarica' te autorica knjige 'Zdravlje iz organskog vrta' i Nik Oroši, poduzetnik, vlasnik Eliscaffea i četverostruki Croatian Barista Champion. 2

Foto: Tea Gabud

Global Children's Designathon 2019 u Zagrebu zasigurno ne bi bilo moguće ovako uspješno realizirati bez pomoći partnera koji su prepoznali vrijednost ovog projekta: zlatni partner Signify, srebrni partner Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj, te ostali partneri projekta – Cerovski Print Boutique, Esplanade Hotel, HUB385, Lidl, Planetopija, Radenska Adriatic i WWF Adria.

Lokalni Designathon Works Hrvatska tim, u suradnji s Međunarodnom komorom mladih Zagreb, domaćin je ove zanimljive inicijative. U pripremi je i nova Designathon radionica, a za više informacija moguće je prijaviti se direktno na petra@designathon.nl ili se preko Facebook stranice javiti organizatorima (Designathon Works Hrvatska).