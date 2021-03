Mladi inovatori kao Marvelovi junaci: Svatko od njih može postati novi Rimac, Gajšak...

U novim udžbenicima “Svijet tehnike” od 5. do 8. razreda osnovne škole u izdanju Školske knjige, umjesto klasika i velikana hrvatske znanosti, osvanuli su suvremeni inovatori, i to oni koji žive, rade i stvaraju u Hrvatskoj, a pri tom se ne radi o šturim tekstovima, već o njihovim pričama koje su prikazane u stripovima. Cijela ideja potekla je od Maje Mačinko, učiteljice tehničke kulture u osnovnoj školi Ivana Cankara u Zagrebu, koju su zahvaljujući njezinu dosadašnjem radu i uspjesima na natjecanjima prepoznali u Školskoj knjizi i pozvali je u urednički tim.

Arhitekti, inovatori, graditelji

Kako nam kaže, njezina želja bila je u skladu s kurikulumom osuvremeniti udžbenike koji bi osnovnoškolcima pokazali, zainteresirali ih i motivirali da se sami okušaju u inovatorskim pothvatima, a pritom djeci pružiti suvremene uzore.

– Ovim pričama željela sam im pokazati da svatko od njih može postati novi Rimac, Gajšak ili netko treći, jer oni su uspjeli unatoč greškama i neuspjesima koji su im se neminovno događali. Željela sam djecu ohrabriti i pokazati im da samo treba krenuti. U svakoj generaciji i razredu vidim barem jednog talentiranog inovatora i još pet onih koji su skloni STEM zanimanjima te dio njih kojima bi strukovna zanimanja, nažalost kod nas podcijenjena, bila pravi odabir – kazuje M. Mačinko naglašavajući kako je važno da djeca prepoznaju svoje sklonosti i da ih učitelji i profesori potiču da ih razvijaju.

Lijepo je imati opremljene škole, no to nije najvažnije, važno je da se s njima razgovara, da im gradimo samopouzdanje i pokažemo da mogu ostvariti svoje snove – govori Mačinko uvjerena da će novi udžbenici biti dodatni poticaj u tom smjeru. Mačinko je u svojoj dosadašnjoj učiteljskoj karijeri predavala i fiziku, a radila je i u, primjerice, u školama u Istri i Velikoj Gorici te je svugdje vodila djecu na natjecanja i razne edukativne programe.

Iako predaje tehnički, u njezinim timovima razvijaju se i ostale vještine, jer, naravno, ne može se svatko pronaći u tehničkim stvarima, no mjesta ima za sve kreativce, jer inovacije treba pokazati, prezentirati. Maja Mačinko, veliki zaljubljenica u svoj poziv, uvjerena da ni knjige ne moraju biti tek puka i dosadna teorija i ponosna je na svoje udžbenike.

Foto: Školska knjiga

– Svaki strip povezuje nečiju životnu priču s cjelinom iz područja kojom se bavi, i to od školskih klupa do uspjeha. Tako se u udžbeniku “Svijet tehnike 5” pojavljuje priča akademika Nikole Bašića o tome kako su nastale zadarske orgulje, Alberta Gajšaka koji je s 18 godina lansirao MakerBuino, Ivana Mrvoša i njegove pametne klupe te Mate Rimca i njegova puta od natjecanja u školi do tvrtke Rimac automobili.

Udžbenik “Svijet tehnike 6” pokriva i područje graditeljstva te se u njemu nalaze priče arhitekta Igora Franića, sveučilišnog profesora koji je radio na projektu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, arhitektice Kate Marunice koja je sa svojim timom zaslužna za spomenik Gordanu Ledereru u Hrvatskoj Kostajnici, priča o nastanku vjetroelektrana na otoku Pagu te priča o Ivanu Kožaru koji je sa svojim izumima završio na sajmu inovacija u Ženevi.

Foto: Školska knjiga

Elektronika i robotika

“Svijet tehnike 7” bavi se strojarstvom i metalima pa je tako u stripu priča o Metalurškom fakultetu u Sisku kroz oči dekanice Zdenke Zovko Brodarac, zatim o Kreši Kordiću koji povezuje automatizaciju i strojeve, Ireni Petir – prvoj ženi automehaničarki čime smo djecu htjeli usmjeriti i prema strukovnim zanimanjima, te docentici Ankici Kovač koja je nakon studija zrakoplovstva tijekom rada na FSB-u napravila prototip prvog hrvatskog bicikla na vodik i prvu punionicu vodika u Hrvatskoj. “Svijet tehnike 8” pokriva područje elektronike, elektrotehnike te robotike, a svoju su priču ispričali dečki koji su napravili STEMI heksapod.