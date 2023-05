Mladenci uz pomoć ChatGPT-ja pišu zavjete, društvene mreže užarene: 'Više ništa nije sveto'

Odabir vjenčanice, pisanje govora i slanje pozivnica samo su neki od mnogobrojnih zadataka koje mladenci trebaju obaviti uoči velikog dana. Zbog toga neki mladenci odluče iskoristiti čari današnje tehnologije te svoje vjenčanje organiziraju uz pomoć ChatGPT-a, piše MailOnline.

Buduća mladenka Lynnzee Highland tražila je od ChatGPT-a da joj napiše šaljive i romantične vjenčane zavjete. Prvi rezultati nisu bili najbolji jer je ChatGPT ponudio rezultate poput "ti si Robin mom Batmanu", objasnila je na svom TikTok profilu. No, Lynnzee je preformulirala zahtjev, a odgovori su je iznenadili.

"Ponosna sam na sve što si postigao i uzbuđena zbog svega što ćemo postići zajedno. Kao tvoja partnerica, zavjetujem se da ću biti s tobom kroz sve životne uspone i padove. Bit ću tvoja stijena kada god me trebaš i slavit ćemo naše uspjehe cijelim putem. Kako počinjemo ovo poglavlje naših života, obećajem ti da ću te voljeti bezuvjetno, uvijek ću biti iskrena s tobom i nikada neću uzimati zdravo za gotovo život koji gradimo zajedno", bili su zavjeti koje je napisala umjetna inteligencija .

Justin Fineberg, strateg AI-ja, također je koristio ChatGPT, no on ga je koristio za govor na prijateljevom vjenčanju. Na to se odlučio jer nije dobar u pisanju govora, a osjećao je preveliki pritisak. Od ChatGPT-a tražio je da mu napiše vjenčani govor za najboljeg prijatelja, a uz upit je dodao neke uspomene poput toga da je mladoženja izgubio ključeve u Italiji.

"Jedna od najdražih uspomena mi je kada smo zajedno otputovali u Italiju. On je najorganiziranija osoba koju poznajem, ali je nekako uspio izgubiti ključeve automobila prvog dana putovanja. Umjesto paničarenja, samo se nasmijao i pronašao rješenje. Naravno, to rješenje bilo je iznajmljivanje skutera i vožnja vjetrovitim ulicama Rima", napisao je ChatGPT.

Sve više planera vjenčanja predlaže korištenje ChatGPT-a u organizaciji vjenčanja. Agencija "Vjenčajte se u Danskoj" osvrnula se na 24-satnu podršku koju pruža aplikacija kada organizatori nisu u blizini. Suvlasnik agencije Rasmus Sørensen rekao je za MailOnline da ChatGPT može pomoći u planiranju vjenčanja iz snova tako što će dati personalizirane savjete i upute bazirane na onome što mladenci žele i vole.

Iako mnogi promiču korištenje ChatGPT kada je važan dan u pitanju, korisnici na Twitteru pokrenuli su raspravu. "Koje su moralno najkorumpiranije stvari za koje se može koristiti ChatGPT? Ja ću reći prvi: vjenčani zavjeti", bio je jedan od komentara na Twitteru. "Ništa nije sveto? Mladenci koriste #ChatGPT za pisanje zavjeta, zdravica..", zaključio je drugi korisnik Twittera.

