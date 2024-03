Mlada majka Lucija bori se s rijetkim limfomom: 'Samo malo vaše krvi može spasiti moj život'

Lucija Živković, mlada Daruvarčanka s adresom u Zagrebu, u 25. godini života otkrila je tešku bolest. U trudnoći je primijetila nekoliko kvržica na tijelu, a tada su je doktori uvjeravali da ne mora biti zabrinuta i da su u pitanju nakupine masnog tkiva vjerojatno uzrokovane hormonalnim promjenama u trudnoći.

Nakon poroda situacija se pogoršala, kvrge su se počele širiti po cijelom tijelu. Nakon toga Lucija je otišla u jednu daruvarsku, gdje je tim izvadio jednu kvržicu iz njene dojke i poslao je na analizu u pakračku bolnicu. Nažalost, Lucijine zle slutnje su se ostvarile i dijagnoza je bila Non-Hodgkinov limfom. Kožni limfom poput Lucijinog, piše Mojportal, zabilježen je možda pet puta u čitavoj Europi, a službena dijagnoza glasi "gamma/delta kožni limfom T-stanica".

- Sve je bilo nepoznanica, kako za mene tako i za liječnike koji su mi pokušavali pomoći i koji stvarno i dalje daju sve od sebe. Krenula sam na niz pretraga. Limfom je bio posvuda. Imala sam ga i u želucu. Imao je nevjerojatnu stopu rasta od 98 posto. Bujao je svaki dan. Liječnici su me odmah uputili na šest ciklusa agresivne kemoterapije. Već na početku rekli su mi da ću vjerojatno morati na transplantaciju koštane srži - kazuje mlada Daruvarčanka.

Na kemoterapiju je dobro reagirala, a podvrgnuta je i postupku autologne transplantacije matičnih stanica, u kojemu sama sebi donira matične stanice. Taj je zahvat, zbog kojeg je 40 dana morala biti u bolnici, obavila u rujnu 2021. Kvrge su s vremenom nestale i proglašena je remisija. Nažalost, u prosincu 2022. na nozi joj se opet pojavila kvrga, koja je, pokazala je biopsija, značila da se tumor vratio.

Pred Luciju je liječnički tim iznio dvije opcije. Jedna je transplantacija koštane srži od donora. Druga joj se opcija učinila boljom i bezbolnijom. - S obzirom na to da je limfom ovaj puta bio lokalan, samo na nozi, uzela sam tri ciklusa lakše kemoterapije i zračenja. To sam puno bolje podnijela nego prvi put, nije bilo nuspojava, nije mi ni kosa otpala...Pa i limfom se počeo "dobro ponašati". Reagirao je na terapiju. No, rekli su mi da je on tu, da čuči u meni i da je pitanje vremena kad će prestati reagirati na terapiju te opet početi divljati po mom organizmu. I eto nas, tako je i bilo. Počele su se pojavljivati visoke temperature koje nikako nisam mogla skinuti. Liječnici više nisu znali što mi je, stavili su me na imunosupresive misleći da moje tijelo reagira na terapiju pa sam zato pod temperaturom. Razumijem ih, zajedno smo isprobavali razne metode, ni oni nisu dosad imali ovakav slučaj, naprosto ga nemaju s čime usporediti - kaže Lucija.

Temperature su se nastavile. Unazad tri mjeseca Lucija ih ima svakoga dana - od 38,5 do 39 stupnjeva. Novi nalazi pokazali su da je limfom opet tu, zbog čega je Lucija podvrgnuta terapiji kortikosteroidima. Limfom miruje, ne širi se, ali to nije rješenje. Ono je samo jedno, transplantacija koštane srži. No, čije? Lucija, naime, nema braće ni sestara, jedino majku koja je prestara za doniranje, tako da donor mora biti nesrodan, a opet kompatibilan s njezinim tijelom. Prije nekoliko dana stoga je podnesen zahtjev prema HZZO-u da se Luciji Živković odobri transplantacija, a kad se ta dokumentacija riješi, predstoji potraga za donorom čiju bi srž ona mogla primiti.

- Radi brzine postupka, poželjno je da to bude netko iz Hrvatske, iako Registar donora matičnih stanica i koštane srži obuhvaća cijelu Europu. Donor će se sigurno naći, samo u Hrvatskoj upisano ih je dosad oko 64.000, tako da ne sumnjam da će se naći netko i za mene. No, to je sada utrka s vremenom jer transplantaciju bi valjalo obaviti dok sam još dobro, dok se limfom opet nije razbuktao po cijelom tijelu - pojašnjava.

Lucija Živković stoga je pokrenula javni apel prema svim građanima da učine malen, bezbolan korak koji nekome može spasiti život, a to je da daju svoju krv za tipizaciju i upišu se u registar donora kroz projekt koji je javnosti postao najpoznatiji po slučaju novinarke Ane Rukavine, čija obitelj vodi i Zakladu Ana Rukavina. - Samo veoma malen postotak ljudi kojima se izvadi krv i stavi ih se u registar potencijalnih donora matičnih stanica ili koštane srži uistinu donira. Ali važno je da je ta baza što veća. Zato bih voljela da se što više građana odazove. Možda neće pomoći meni, možda će nekome drugom - kaže.

Sam postupak upisa krajnje je jednostavan. Dovoljno je dati krv koja će potom ući u bazu podataka. Ako je donor adekvatan, pozvat će ga. - Postoje dvije procedure, jedna je transplantacija matičnih stanica. To je postupak od nekoliko sati, bezbolan. Osoba pročita knjigu ili gleda film i to je to. Koštana srž daje se pod anestezijom, iako su je ljudi donirali i kada nije išla opća anestezija. Njima se beskrajno divim jer su podnijeli tu bol da nekome spase život. U pravilu, osoba vrlo brzo izlazi iz bolnice, ovisno o oporavku organizma, no treba reći da se već za nekoliko tjedana koštana srž donora potpuno regenerira, kao da je nije ni donirao - objašnjava.

Milada Sofka iz daruvarske Lige protiv raka objašnjava da taj postupak nekome doslovne može spasiti život. - Pozivamo ljude od 18 do 40 godina starosti da nam se jave kako bismo mi onda pozvali zakladu Ana Rukavina. Naime, da ljudi ne moraju odlaziti u Zagreb na testiranje krvi, oni će, kada se organiziramo, doći ovdje i izvaditi krv onima koji su zainteresirani upisati se u Registar. Već nam se prvog dana, otkako smo najavili akciju, javilo sedam osoba. I lani smo imali sličnu akciju koju gotovo da nismo ni oglašavali, a prikupljeno je više od dvadeset uzoraka krvi - kaže Sofka ističući kako je to veoma mala i jednostavna stvar, a nekome može biti itekako velika.

Kada će akcija biti provedena, ovisi o broju onih koji se jave u Ligu i iskažu interes. Lucija Živković nada se da će odaziv biti što veći jer, kaže, ljudi su u Daruvaru plemeniti i rado pomažu. Što se njene priče tiče, ona čeka svoj epilog. - Nadam se da bi sve moglo biti obavljeno do kraja ljeta. Tako su mi rekli, što me iznenadilo, mislila sam da ću i dulje čekati - kaže.

