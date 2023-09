Misteriozno 'zlatno jaje' otkriveno na morskom dnu kod Aljaske: 'Nešto je pokušalo ući... ili izaći'

Izgleda kao jaje Aliena ili čokoladna poslastica iz tvornice Willyja Wonke. Što god bilo, istraživače je zbunio tajanstveni zlatni predmet s rupom u sebi koji je otkriven na morskom dnu uz obalu Aljaske. Sjajni predmet nježan je na dodir, poput kožnog tkiva, objavili su iz Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA). Iako stručnjaci nisu sigurni o čemu se točno radi, sugeriraju kako bi to mogli biti ostaci ostaci morske spužve. 'Nešto je pokušalo ući... ili izaći', rekao je jedan od istraživača tijekom prijenosa uživo.

'Jaje' je pronađeno na dubini od tri milje tijekom ekspedicije koju je predvodila NOAA, koja je bila popraćena prijenosom uživo na internetu. NOAA je objavila fotografiju na Twitteru, a brojni su pratili prijenos.

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.



Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.



