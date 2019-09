Mislili da se nad SAD-om nadvio ogromni oblak, evo o čemu se zapravo radi

Roj vilinih konjica koji putuju preko jugoistoka SAD-a toliko je velik da je završio na meteorološkom radaru.

Ovaj ogromni roj čak je zbunio neke meteorologe, koji su pomislili da se radi o oblacima.

Roj se protegnuo od Virginije sve do Sjeverne Karoline.

Meteorolog Mike Montefusco rekao je da se radi o zanimljivom fenomenu.

- Nismo stručnjaci za kukce, ali imali smo sličan slučaj prošli tjedan u kojem smo utvrdili da se radi o vilinim konjicima - rekao je.

Prema mišljenju jednog stručnjaka, vilini konjici vjerojatno su letjeli tako jako dok su putovali na jug u potrazi za toplijim vremenima za lijeganje jaja.

While we are not biological experts, we have determined (through input from our followers) that it's most likely dragonflies mixed with other insects/birds! https://t.co/5MeJXj37zq