UŽIVO Ćiro: Mamić je gospodar svega, on upravlja i državom!

- Jako žao mi je Marija Cvitanovića jer je on nadareni trener i da tako loše završi karijeru koja mu je bila otvorena... On je to ishitreno napravio, čudi me da mene nije konzultirao. Da me konzultirao, ja bih ga odgovorio od toga. Ako treba, i Mamića bih nagovorio. A Cvitanović je htio ispasti moralna vertikala. Budala - rekao je Ćiro koji smatra da je Nikola Jurčević najbolje rješenje.

- Mamić je gospodar, možemo se svi postaviti na glavu. On nije samo gospodar u nogometu, on komandira i državom - rekao je Ćiro, pa prokomentirao optužnice:

- To je sve folklor, ispostavit će se da od toga neće biti ništa.

O Modriću i Lovrenu je rekao:

- Hrvatsko sudstvo je folklor i zato nitko ne vjeruje u njega.

